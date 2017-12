Medicii sunt îngrijorați! E mare pericol!

Pe 29 septembrie, de Ziua Mondială a Inimii, cadre medicale ale Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa au testat gratuit, în incinta City Park Mall, constănțenii care au dorit să afle valoarea tensiunii arteriale și cea a colesterolului. Până la ora 19.00, au putut găsi echipa Clinicii în zona lifturi, parter. ”Este îngrijorător că, în ultima perioadă, diagnosticăm tot mai mulți tineri cu infarct”, a atras atenția, pentru ”Telegraf”, medicul specialist cardiolog Anca Rădulescu, președintele Societății Române de Cardiologie (SRC), filiala Constanța.

2 TINERI AJUNG LA SCJU CU INFARCT, ÎN DECURS DE 30 DE ZILE

Mai exact, doctorul a precizat că este vorba despre persoane chiar și de 30 de ani cu infarct. ”Sunt tot mai mulți tineri. În general, avem mulți pacienți cu infarct la SCJU Constanța”, spune dr. Rădulescu. Ea crede că de vină este în principal fumatul, dar menționează și alimentația nesănătoasă, care duce la creșterea colesterolului, și lipsa mișcării. Astfel, pentru a preveni boala, ea recomandă controalele medicale periodice, chiar și în cazul tinerilor. „O dată pe an să meargă la un control, mai ales dacă știu că au persoane în familie cu probleme, fie femei sub 65 de ani, fie bărbați sub 57 de ani”, a punctat președintele SRC, filiala Constanța. Dintre persoanele care s-au testat de Ziua Mondială a Inimii, multe au spus că, de fiecare dată când văd asemenea echipe medicale mobile, se opresc să mai afle câte ceva despre starea lor de sănătate. ”Îmi măsor o tensiune, mai aflu o valoare a glicemiei sau a colesterolului. Mereu mă opresc să văd cum mai stau cu sănătatea. În rest, recunosc că nu prea ajung la medicul de familie. N-am probleme”, a spus un bărbat aflat la o testare a personalului medical de la Clinica de Cardiologie a SCJU. Precizăm că la respectivul stand special amenajat au fost constănțeni care au completat și un chestionar, tocmai pentru ca medicii să vadă la ce riscuri se expun oamenii în funcție de stilul de viață adoptat. În curând vă vom face cunoscute câteva dintre rezultatele studiului.

Ai făcut infarct?

Dr. Rădulescu a făcut cunoscute câteva dintre semnele care anunță un infarct, așa că trebuie în cel mult 90 de minute să și ajungem la spital pentru un consult de specialitate. Este timpul optim, spune specialistul, astfel încât pacientul să fie bine, să nu apară complicații amenințătoare. Astfel, dacă simțiți o durere în zona pieptului, care se resimte și în membrele superioare, de regulă în membrul stâng, fără însă să fie obligatoriu, dacă simțiți o stare accentuată de oboseală, chiar și la cel mai mic efort, este posibil să fi suferit un infarct. Durerea poate fi însoţită de alte semne, precum: ameţeli, stare de leşin, greaţă, vărsături, transpiraţii, senzaţie de sufocare, anxietate, nervozitate, palpitaţii, cu precizarea că nu toate semnele pot apărea. Pentru a exclude această variantă, mergeți cât mai repede la doctor.

