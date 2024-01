Megadeth canta la Bucuresti

Megadeth canta in Romania pe 10 iunie la Romexpo in aer liber in cadrul unui warm-up party Metalhead Meeting. Primele 500 de bilete din fiecare categorie se pun in vanzare pe 11 decembrie la ora 11:00 si au preturi earlybird. Fanii Megadeth Cyber Army si fanii METALHEAD care fac parte din Canalul oficial de Whatsapp METALHEAD au acces la bilete inaintea tuturor, pe 9 decembrie de la ora 11:00.

Megadeth este un nume ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu patru decenii de activitate, Megadeth a trecut testul timpului ajungand un pilon de referinta al scenei muzicale internationale, influentand generatii intregi de artisti. Formatia ce face parte din careul de asi al thrash metalului, Big Four, a lansat pana in prezent 16 materiale de studio care au fost prezente in topurile din intreaga lumea aducand formatiei atat discuri de platina cat si de aur in urma a peste 50 de milioane de exemplare vandute pe toate continentele.

Cel mai recent material, 'The Sick, the Dying... and the Dead!' a fost lansat pe 2 Septembrie 2022 ajungand in peste 30 de topuri din intreaga lume si marcand colaborari cu Steve Di Giorgio de la Testament si Death, cu Sammy Hagar si chiar cu Ice-T. Discul a fost scris dupa ce geniul creator din spatele Megathe, Dave Mustaine, a castigat lupta cu cancerul, declarand ca in prezent se simte mai plin de energia ca oricand, fapt ce se transpune si in muzica compusa pentru 'The Sick, the Dying... and the Dead!'.

Megadeth este si va ramane o formatie etalon, nu doar relevanta pentru scena metal internationala, ci pentru istora muzicii in general, iar carismaticul Dave Mustaine va continua sa influenteze prin muzica pe care o compune generatiile viitoare de artisti.



Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:

- Categoria A - fara loc in fata scenei - 289 lei earlybird (primele 500) de bilete, 309 de lei in presale si 350 de lei la intrare

- Categoria B - fara loc, in spatele categoriei A - 229 lei earlybird (primele 500 de bilete), 249 de lei in presale si 290 de lei la intrare

- PREMIUM - 699 lei - Pe platforma la inaltime aproape de scena, cu bar si acces separat. La intrare biletele Premium vor costa 800 de lei.



Posesorii de bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete.

La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.

Copiii sub 10 ani au intrarea gratuita insotiti de un adult posesor de bilet valabil.