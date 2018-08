Mergeţi la meciul Viitorul - Union Luxemburg? Ce aveţi voie să faceţi

După ce a câștigat cu 2-0 prima manșă din turul 1 al Europa League, în deplasare cu Racing Union Luxemburg, FC Viitorul pregătește partida retur, care va decide echipacalificatăîn faza următoare a competiției. Meciul are loc la Ovidiu, în data de 19 iulie 2018.

FC Viitorul a controlat duelul cu câştigătoarea Cupei Luxemburgului şi s-a impus prin golurile marcate de Denis Drăguş (23) şi Ianis Hagi (82 - penalty). Dacă va trece de luxemburghezi, echipa antrenată de Gheorghe Hagi va juca în turul II preliminar cu Vitesse Arnhem, primul meci acasă (26 iulie), iar manşa secundă în Olanda, pe 2 august. "Am tratat meciul foarte serios, a durat un pic până ne-am adaptat la starea terenului, dar am reușit să ne facem jocul.Suntem fericiți că am câștigat, mai ales că am jucat bine. Logic este să trecem turul, apoi vine provocarea. Suporterii au fost incredibili, nu credeam că vor veni atât de mulți", a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului, potrivit gsp.ro.

Pentru meciul de joi, 19 iulie, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” are desfăşoară un număr impresionant de forţe. Peste 70 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile Constanţa cu sprijinul Poliţiei Ovidiu şi ISU Dobrogea vor asigura măsurile de ordine publică şi siguranţa spectatorilor ce vor fi prezenţi la meciul de fotbal dintre echipele FC Viitorul şi formaţia FC Union Luxemburg, din cadrul UEFA Europa League - Turul I preliminar, programat în ziua de joi, 19 iulie a.c., ora 18.00, pe stadionul central al Complexului Academiei Hagi de la Ovidiu.

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 16.00, iar pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în stadion, Jandarmeria Constanţa recomandă suporterilor să vină din timp, începând cu ora deschiderii porţilor de acces. De asemenea solicităm, atât suporterilor, cât şi cetăţenilor, să manifeste înţelegere faţă de măsurile care vor fi asigurate cu acest prilej şi să răspundă cu solicitudine indicaţiilor forţelor de ordine, pentru ca această competiţie să se desfăşoare în condiţii optime de siguranţă.

Jandarmeria recomandă suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente.

Nu aveţi/ aveţi voie să...

Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă;

Este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ura naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă;

Participanţii la această manifestare sportivă trebuie să respecte măsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine pe traseele către locul de desfăşurare a meciului, în apropierea şi în incinta arenei sportive.