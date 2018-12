Mesajul creatorului „Game of Throne” pentru fanii nerăbdători: „Iarna nu este singurul lucru care vine“

George R.R. Martin, cunoscut pentru că scrie lent, lucrează la următorul volum din seria "Game of Thrones" - "The Winds of Winter" de şapte ani, dar şi-a asigurat fanii că îl va termina. Într-un mesaj pe blogul său, George R.R. Martin le mulţumeşte fanilor pentru că au primit bine volumul "Fire & Blood", cea mai recentă carte a sa de 400 de pagini, publicată la sfârşitul lunii noiembrie, care povesteşte originile lumii din Westeros, altădată dominată de dinastia Targaryen. "Ştiu că vreţiThe Winds of Winter şi vi-l voi oferi, dar sunt fericit că aţi rămas cu mine şi pentru acesta", a scris romancierul. "Răbdarea şi sprijinul vostru înseamnă totul pentru mine. Mă întorc în fortăreaţa singurătăţii şi la Westeros. Nu va fi mâine, nici săptămâna viitoare, dar veţi primi finalul "A Song of Ice and Fire", i-a asigurat scriitorul pe fani.

Autorul uneia dintre cele mai vândute istorii din toate timpurile aminteşte şi de viitorul sezon, final, din "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones". "Iarna nu este singurul lucru care vine", conchide el.