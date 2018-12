Mesajul președintelui Organizației Județene PSD Constanța, Felix Stroe, pentru Gabriela Firea

Felix Stroe, președintele Organizației Județene PSD Constanța, îi solicită Gabrielei Firea “să înceteze definitiv cu acest gen de atacuri publice care nu fac altceva decât să afecteze grav imaginea Partidului Social Democrat”.

Sâmbătă seara, în cadrul unei emisiuni televizate, primarul general al capitalei, Gabriela Firea, s-a dedat la atacuri de o violență extremă și s-a lansat într-o serie de afirmații lipsite de logică și dovezi, aducând prejudicii grave de imagine partidului al cărui vicepreședinte este. Nu poți să nu te gândești c[ prin aceste acțiuni dorește de fapt, cu orice preț,să creeze o ruptură și excluderea sa, în locul unei demisii de onoare, care ar face-o să piardă de drept respectiva funcție.

Dintre toate afirmațiile făcute, de o gravitate deosebită este aceea că Liviu Dragnea dorește să desființeze Bucureștiul (?!). Cu atât mai mult, cu cât este cunoscut faptul ca organizarea administrativ-teritorialp a României este consacrată prin Constituție și nu poate fi modificată decât printr-un proces legislativ complex și de durată - ideea în sine este absolut aberantă și nu se regăsește sub nicio formă în conținutul programului de guvernare al PSD, program care a întrunit sufragiile unei majorități covârșitoare a electoratului.

In incercarea disperata de a-si atrage de partea sa primarii de sector, d-na Firea ii acuza pe acestia ca ar complota impreuna cu presedintele Liviu Dragnea impotriva bucurestenilor. Mai mult, face acuzatii absolut nefondate, pretinzand implicarea presedintelui partidului in blocarea unor proiecte majore din tara si din Capitala, cand in realitate tocmai presedintele Camerei Deputatilor s-a implicat personal in demararea acestor proiecte.

Partidul Social Democrat ramane consecvent in aplicarea reformei administrativ-teritoriale si a programului de guvernare locala, implicit de dezvoltare economico-sociala a Capitalei.

In continuarea actiunilor sale, de demonizare a presedintelui PSD si a activitatii sale, d-na Firea pretinde fara dovezi ca institutiile de control ale statului inventeaza dosare si ca “… nici pe vremea guvernarii PDL sau a tehnocratilor nu am avut atatea controale” (?!). Mai mult, tot Liviu Dragnea ar fi organizat impreuna cu Ministerul de Interne si “echipa sa de comunicare” actiunea de pe 10 august (?!), adaugand: “Stiu mai multe, dar nu vreau sa spun!”, afirmatii puerile, lipsite de orice fundament, ale unei persoane insetate de razbunare.

Alte sustineri foarte grave si fara dovezi vizeaza felul in care PSD gestioneaza alocatia bugetara destinata partidelor politice, acuzatie usor de demontat, datorita faptului ca toate aceste cheltuieli sunt strict monitorizate si controlate an de an de institutiile abilitate ale statului. Ideea ca sondajele de opinie ar fi fost falsificate in favoarea presedintelui PSD este demontata automat de faptul ca si alte sondaje, comandate de partide din opozitie, au prezentat aproximativ aceleasi rezultate. Evident, d-na Firea este disperata si dezamagita de scaderea personala in sondajele de opinie, generata de rezultatele inregistrate la nivelul primariei Capitalei, rezultate care-i sunt strict imputabile.

In fine, legat de alegerile pentru organizatia Bucuresti, d-na Firea uita ca, spre deosebire de presedintele PSD - care a fost ales prin votul Congresului partidului, domnia sa ocupa functia in mod interimar. Poate teama de alegeri libere si democratice in cadrul partidului o fac sa lanseze aceste acuzatii grave, nefondate si lipsite de dovezi.

Personal, o rog pe stimata mea colega sa inceteze definitiv cu acest gen de atacuri publice care nu fac altceva decat sa afecteze grav imaginea Partidului Social Democrat, partid care cu atata generozitate i-a oferit sansa de a candida pe lista sa la Primaria Generala a Capitalei. Partidul Social Democrat are forurile necesare in care se pot dezbate orice fel de probleme politice si economice, dar care sa aiba o sustinere reala si pentru care se pot gasi solutii viabile.

Felix Stroe - Președintele Organizației Județene PSD Constanța