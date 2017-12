Michelle Obama își ia adio de la Casa Albă în revista „Vogue“

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama, a apărut pe coperta ediției din decembrie a revistei ”Vogue”, fiind cea de-a treia apariție a sa pe coperta revistei de modă, zilele acesteia la Casa Albă apropiindu-se de final, relatează CNN. Coperta o înfățișează pe Michelle Obama pe una din peluzele grădinii Casei Albe, cu părul lăsat liber, într-o rochie albă, eterică, de mătase, creație a celebrei Carolina Herrera. Fotografia este realizată de renumita Annie Leibovitz. Michelle Obama prezintă publicului o versiune a sa separată și diferită de rolul îndeplinit timp de aproape opt ani. Mesajul este unul de nostalgie, gratitudine, dar și de... eliberare. În revistă, Obama se descrie ca dornică de a lăsa în urmă viața de la Casa Albă. ”Priveam Peluza din Sud și Washington Monument și abia plouase, iar iarba era foarte verde și totul părea evidențiat. Este atât de frumos. Și pentru o clipă m-am gândit că îmi va fi dor să mă trezesc aici, să am acces la aceste lucruri oricând”.

Prima Doamnă nu este la prima sa apariție pe coperta renumitei reviste americane. Ea a apărut pe coperta ”Vogue” la puțin timp după ce Barack Obama fusese instalat în funcție, în 2009, și, din nou, în 2012. În fotografiile realizate de Annie Leibovitz, Prima Doamnă pozează în creații Versace și Carolina Herrera, de la balconul Camerei Albastre și de pe treptele Verandei Sudice. Aceasta descrie în interviu... încărcătura emoțională a ”funcției” sale la Casa Albă: ”Trebuie să fiu la curent cu soțul meu, unde este, cum se simte. Trebuie să fiu la curent cu familia mea. Același lucru e valabil și pentru munca pe care o fac. Totul constă în a ști unde se află oamenii”. Lui Michelle Obama îi va fi greu să se despartă de munca sa ca militantă pro-educație, de promovarea unui stil de viață sănătos și de plăcerea de a face parte din industria modei.

Președintele Obama afirma că ”Michelle a însemnat mult pentru poporul american de-a lungul celor opt ani. Este așa cum pare. Femeia inteligentă, amuzantă, generoasă, care, pentru un motiv anume, a fost de acord să se căsătorească cu mine. Cred că oamenii gravitează în jurul ei pentru că se văd reflectați în ea - o mamă dedicată, o prietenă bună și o persoană căreia nu îi e teamă să se autoironizeze din când în când”.

Michelle Obama nu s-a hotărât ce va face în viitor: ”Voi avea aceeași abordare pe care am avut-o și când am devenit Prima Doamnă. Nu voi ști până când nu mă voi confrunta cu acea situație. Nu am mai fost niciodată fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, dar voi fi mereu implicată sub o formă sau alta în serviciul public și în viața publică”, a mai declarat aceasta.