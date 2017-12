Mici trucuri pentru a-ți dezvăța copilul de scutece

Renunțarea la scutece reprezintă un pas important în viața bebelușilor. Cu toate că acest proces ne poate da bătăi de cap, cu cât mai devreme va avea loc această schimbare, cu atât mai bine, sunt de părere psihologii. ”Devine o modă ca micuții să stea cu aceste scutece până la o vârstă destul de înaintată. Vedem copii de aproape 3 ani care încă poartă Pampers, iar una din scuzele părinților este că cei mici vor merge la toaletă când își vor dori ei”, a precizat, pentru ”Telegraf”, psihologul Cristina Gemănaru. Aceasta este prima greșeală pe care o fac părinții. Și asta deoarece copilul, ca orice ființă umană, știe să aleagă foarte ușor ceea ce este foarte confortabil pentru el. ”Foarte multe mame consideră că, oferindu-i unui copil hiperprotecție, îl vor ajuta în acest fel. Dimpotrivă, cu cât familia este mai hiperprotectivă și cu cât încearcă să facă mult mai multe pentru copil, fără să îi dea posibilitatea să se dezvolte, cu atât acest copil își va însuși mai greu partea de autonomie”, a adăugat psihologul. De altfel, atunci când vrem să dezvoltăm un comportament care să fie benefic pentru copii, ar fi bine să o facem la o vârstă cât mai fragedă. ”Cu cât dezvoltăm mai timpuriu la un copil autonomia și independența, cu atât este mai bine pentru dezvoltarea sa. Acest lucru se referă la toate activitățile ce țin de securitatea propriului corp, hrănitul independent, spălatul pe mâini independent, toaleta independentă”, potrivit specialistului. Psihologii ne spun că, în jurul vârstei de un an - un an și jumătate, copilul este pregătit să meargă la oliță. ”Cu un copil care din punct de vedere motric nu prezintă niciun fel de problemă, care a mers în picioare chiar susținut în jurul vârstei de un an și poate să stea în șezut, putem începe programul de toaletă. Pentru început putem încerca la oliță sau pe o toaletă mai micuță, cu colacul adecvat”, a explicat psihologul.

RELAȚIA STIMUL - RECOMPENSĂ Există mici trucuri prin care îl putem dezvăța pe micuț de scutece, prin act imitativ, prin folosirea unei recompense sau prin utilizarea unui mic interval fiziologic. ”Modalitatea prin care se lucrează la această vârstă este pe baza relației stimul - recompensă. Deoarece ne dorim ceva de la copil, îl răsplătim fie cu o jucărie, fie cu alimentul lui preferat”, a spus Gemănaru.

PUTEREA EXEMPLULUI Însă întâi de toate putem începe procesul de renunțare la scutece sub formă de joacă, așezând o păpușă sau o jucărie de pluș pe toaletă. ”Încercăm apoi, prin joc imitativ, să îl așezăm pe copil pe toaletă, astfel încât el să reușească la nivel mental să facă legătura între de ce trebuie să stea acolo și ce ar trebui să facă”, a subliniat Cristina Gemănaru. Este foarte important ca mama să știe într-o oarecare măsură orarul fiziologic al copilului. ”În momentul în care i-am dat copilului să consume lichide, la un interval de 15 - 20 de minute putem să începem acest joc cu el. Este greu până cel mic realizează ce se întâmplă și ce se dorește de la el. Atunci când avem un copil cu o dezvoltare normală și din punct de vedere fizic, el are abilitatea de a-și însuși foarte repede acest comportament”, potrivit specialistului.