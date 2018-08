Mihaela Buzărnescu: „Simt presiune mare...“

Revelația tenisului feminin, Mihaela Buzărnescu, a declarat la conferința de presă prilejuită de BRD Bucharest Open, de după meciul cu Zidansek, că a fost o adevărată bătălie, că ea joacă foarte bine. ”A câștigat foarte multe turnee anul acesta, inclusiv un turneu de 125 de mii, cu câteva săptămâni în urmă, și știam că va fi un meci dificil. Din păcate, a contat mult primul game din setul doi pe care l-am pierdut după ce am condus cu 40-0 și apoi am mai avut încă trei game-uri în care am avut minge să câștig. Nu le-am fructificat, iar setul s-a dus la 4-1 și deja se complica foarte mult rezultatul final. Am vrut să mă liniștesc cumva și să regăsesc jocul pe care îl făcusem în primul set”, a declarat Mihaela, citată de BRD Bucharest Open. Nu în ultimul rând, sportiva noastră, care a urcat spectaculos în topul WTA, a precizat că este foarte greu să joci acasă, ”este prima dată când joc la acest WTA acasă”. ”Publicul este în număr foarte mare, automat și așteptările sunt mai mari din partea mea, cât și din partea lor; vreau să le demonstrez că joc bine. Mă bucur mult că reușesc să mă liniștesc și să câștig meciul și să-i fac să vizioneze plăcut toate partidele”, a spus ea. Cât despre următoarea adversartă (Wang), ea a spus că a văzut-o de câteva ori la anumite meciuri, dar nu știe foarte multe pentru că de obicei nu se uită la adversare. Pe de altă parte, Mihaela, citată de sursa precizată, a spus că simte o presiune mare, că publicul vine în număr mare: ”E prima oară când joc acasă, am jucat și destul de târziu și a fost o atmosferă mai ciudată puțin pentru mine”. Ea a recunoscut că se simte obosită: ”Am resimțit oboseala pentru că simțeam ceva în atmosferă și simțeam că nu mai am energie foarte multă. Probabil s-a acumulat; dar poate fi și din cauza presiunii- așa cum spuneam, publicul a venit în număr mare. Dar tot ei îmi și dau energie și putere să câștig sau revin în joc. Țin de asemenea să le mulțumesc că m-au ajutat foarte mult astăzi (după meciul cu Zidansek)”.

Mihaela va juca în turul următor cu chinezoaica Yafan Wang, care a beneficiat de retragerea favoritei 7, Pauline Parmentier, la 7-6 și 3-0.