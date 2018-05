Ministrul Agriculturii: „Pe 15 mai sudez ușile la toate APIA“

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a făcut, duminică, un apel către toţi fermierii din ţară să depună, până cel târziu marţi seară, cereri pentru subvenţiile agricole - „Mai sunt două zile, luni şi marţi, zile în care trebuie să depunem cereri la APIA pentru a lua subvenţii la timp, pentru că la 15 mai, la miezul nopţii, toate agențiile vor fi închise. Am spus-o să se înţeleagă bine! Şi uşile le sudez“. El a adăugat că încadrarea în termenele de depunere a cererilor de subvenţii este o măsură menită să genereze plata cât mai rapidă a sumelor cuvenite către fermieri, dar şi un nivel ridicat de absorbţie a fondurilor europene - „Prin acest mod de lucru exact, atent, riguros, dacă vreţi agasant pentru unii, am pus dispozitivul în mişcare; asta înseamnă zi de zi şi săptămână de săptămână, nu duminici, nu sâmbete libere, non-stop aproape, pentru a lua aceste cereri, pentru a aduce banii de care fermierii au nevoie“. Daea a mai spus că, în 2017, România a atras 3,3 miliarde euro sub formă de subvenţii agricole - „Ţara are nevoie de bani aduşi la timp, pentru că în economie banii trebuie să circule, iar subvenţiile acestea se dau de la bugetul statului în prima etapă, apoi îi iei de la Uniunea Europeană. Trebuie aduşi cât mai repede, pentru a putea fi învârtiţi ca mijloace circulante în ţară. Iar ei trebuie să aducă alţi bani“.