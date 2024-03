Ministrul Educaţiei: Discuţia nu trebuie să fie centrată pe a fi sau a nu fi examen de Bacalaureat

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat că reformele care vor fi aduse examenului de Bacalaureat îl vor face "mai relevant" şi a apreciat că este necesară o certificare a competenţelor dobândite de elevi.



Precizările vin după ce Asociaţia Elevilor din Constanţa a solicitat desfiinţarea examenului de Bacalaureat şi a criticat modul în care elevii sunt evaluaţi după 12 ani în învăţământ.

"Cred că fiecare ciclu educaţional - mai ales când vorbim despre finalizarea învăţământului obligatoriu - trebuie să se finalizeze cu certificarea unor competenţe. Examenul de Bacalaureat are o istorie în România, o tradiţie, un anumit tip de abordare. Sigur, în legea Educaţiei există o schimbare de perspectivă: insistăm mai mult pe probele de competenţe, pe zona limbilor străine, avem şi un focus mai mare pe profilul pe care elevul îl are. Eu cred că reformele care vor fi aduse examenului de Bacalaureat îl vor face mai relevant atât pentru elevi, cât şi pentru întreaga societate. Sigur, aud ceea ce este în spatele declaraţiei elevilor, şi anume faptul că îşi doresc să înţeleagă mai bine care este utilitatea examenului şi să fie, poate, mai adecvat pentru ceea ce îşi doresc ei să fac în continuare, iar aceste îngrijorări sunt unele legitime. Însă discuţia nu cred că trebuie să fie centrată pe a fi sau a nu fi examen de Bacalaureat. Este clar că avem nevoie de o certificare de competenţe, pentru că altfel nu putem să arătăm inclusiv pieţei muncii care sunt competenţele pe care un absolvent le are", a precizat Deca, în cadrul unei conferinţe de presă.