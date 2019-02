Ministrul Educaţiei micşorează numărul de ore!

18:28:04 / 22 Ianuarie 2019

Delirium tremens !

Bre , tanti Cati , ma femeie nebatuta - moara nezavorata ce esti - sa le tai elevilor toate vacantele ! Eventual , sa fie mici , mici , foarte mici , asa cat niste week-end-uri la sfarsit de semestru . Sa invete ca sa le sara capacele ! Problema este ca sistemul de invatamant va ramane mai intai fara profesori si in final fara elevi ... Este greu de crezut ca niste oameni sanatosi la cap vor dori sa ramana in scoala romaneasca cu asemenea partid descreierat la butoane si cu un asemenea ministru al Educatiei , abramburit pana la senilitate , secondat de o armata de stupizi contopisti PSD-ALDE , analfabeti , ajunsi in stadiul de motostivuitoare de plan cincinal ...