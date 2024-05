Ministrul Finanţelor: Reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va duce lupta antifraudă la un alt nivel

Reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va duce lupta antifraudă la un alt nivel iar acest amplu proces este un pas crucial pentru a ne asigura că ajungem să colectăm eficient acei bani care trebuie să meargă către investiţii sau funcţionarea instituţiilor medicale, şi nu în economia neagră, consideră ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

"Am finalizat reorganizarea ANAF, care va duce lupta antifraudă la un alt nivel. Avem acum funcţia specifică de inspector antifraudă, care permite îmbunătăţirea structurii de control operativ în lupta împotriva evaziunii. În plus, asigurăm operaţionalizarea structurilor teritoriale judeţene care urmăresc combaterea activităţilor economice ilicite. Astfel, se vor putea desfăşura permanent, la orice oră, acţiuni de control la toate categoriile de contribuabili, indiferent de forma de organizare, dar şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.