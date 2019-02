Mircea Lucescu nu mai este selecţionerul Turciei

07:27:58 / 12 Februarie 2019

Masculul Alfa

Ca de obicei Mircea Lucesca vrea sa cada in picioare ca Hopa Mitica. Demiterea este totusi demitere chiar daca se face in mod civilizat. Daca Federatia turca era multumita sigur nu-l demitea. Teoria lui Mircea Lucescu cu intinerirea echipei nu sta in piciare,la echipa nationala in mod normal joaca jucatorii cei mai buni. Ca scuzele,circul si justificarile sa fie in floare fiul sau Razvan a declarat ca se ...bucura!!!