Mircea Rednic: Sunt convins că greul de acum începe

FC Viitorul s-a impus cu 2-1 în fața sibienilor de la Hermannstadt, într-o restanță din etapa a 12-a din Liga 1.

Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanţa, Mircea Rednic, a declarat, după victoria din partida restantă cu FC Hermannstadt (scor 2-1), că formaţia sa a încheiat turul Ligii I pe loc de play-off, dar este convins că greul de acum începe.

"A fost o victorie muncită, cu multe ocazii, a fost cel mai bun meci al nostru de când am venit aici. Am avut ocazii mai multe, dar n-am reuşit să înscriem, cred că de la Sibiu cel mai bun jucător a fost portarul. Mă bucur că am avut răbdare, încredere, am forţat şi a venit golul lui Ciobanu (minutul 84). Sper ca după golul lui moralul nostru să fie mai bun la meciurile următoare. Mingea nu a vrut să intre nici acum, dar s-a mai întâmplat, numai la meciul cu Botoşani am avut trei bare... dar e bine că a intrat. Importante sunt cele trei puncte. Am terminat turul pe loc de play-off şi ăsta e un lucru bun, dar greul de abia de acum începe", a afirmat Rednic în conferinţa de presă de după meci.