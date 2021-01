FC Viitorul - FC Hermannstadt 2-1, în etapa a 12-a din Liga 1

FC Viitorul a debutat cu dreptul în 2021, impunându-se cu 2-1 în fața sibienilor de la Hermannstadt, într-o restanță din etapa a 12-a din Liga 1.

Mircea Rednic a obținut prima sa victorie pe banca Viitorului, după 2-1 cu Hermannstadt.

Astfel, Cu Rednic pe bancă, Viitorul are o victorie, două remize și două înfrângeri.

Au marcat: Luckassen 37, Ciobanu 84 / Opruț 19.

Viitorul a ratat ocazii imense, iar unul dintre "protagoniști" a fost Luckassen, care a irosit șanse pe bandă rulantă.

Cartonașe galbene: Benzar 79, Dussaut 81 / Jo Santos 14

Au evoluat:

FC Viitorul (antrenor Mircea Rednic): Cojocaru - Benzar, Dobrosavlevici, Ghiță, De Nooijer - Ciobanu (90 Mladen), Artean, Matei (68 Dussaut) - Ely (68 Mățan), Luckassen, Ganea (78 Andronache). Rezerve: Căbuz - Grosu, Pitu, Grameni, Gaztanaga.

FC Hermannstadt (antrenor Ruben Albes): Figueiredo - Scarlatache, Viera, I. Stoica, Opruț - Alhassan, Pires - Vodă (85 Mățel), Buzan (87 Ster), Jo Santos - Karanovic. Rezerve: Pop - Elbers, Caiado.

Au arbitrat: Radu Petrescu (București) - Adrian Ghinguleac (București) și Mircea Grigoriu (București).

"A fost un meci bun, cred că e o victorie meritată, dacă ținem cont de ce ocazii am avut. Am întâlnit un portar foarte bun, parcă pe toți portarii îi facem mari. Aveam nevoie de victoria asta, am văzut descătușare în vestiar. E o perioadă în care trebuie să muncești mult pentru a obține o victorie", a spus Mircea Rednic la final.