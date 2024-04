Rezultate remarcabile pentru sportivii constănțeni la a 14-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Karate

În perioada 12-14 aprilie 2024, Albena, Bulgaria, a găzduit cea de-a 14-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Karate, sub sigla World Shotokan Federation, prin participarea unui număr de 438 de sportivi, din 23 de ţări, evoluând în 981 probe de concurs. Reprezentanţii din Constanţa, ai delegaţiei antrenată de:

-Shihan Muşat Valerian 7 DAN,

-Sensei Albici Gabriel 5 DAN,

-Sensei Muşat Valerian Jr. 5 DAN

-Sensei Vasile Florina-Anca 2 DAN,

a avut în componenţă, un număr de 11 sportivi participanţi, 9 sportivi legitimaţi ai Clubului Sportiv „TOMIS KARATE" Constanţa, copii, juniori şi cadeţi şi 2 sportivi seniori, legitimaţi ai Clubului Sportiv „FARUL" Constanţa.

Aşa cum ne-am obişnuit, ambele cluburi participante din Constanţa, au adus rezultate remarcabile, urcând pe podium de 17 ori, obţinând:

-2 medalii aur,

-5 medalii argint,

-10 medalii bronz.



Medaliaţii clubului „Tomis Karate" Constanţa:

* CROITORI-MILICA Maria-Cristiana

eleva in clasa a IV-a, la Scoala Gimnaziala nr,38 Dimitrie Cantemir, Constanta

Locul I – medalie aur Kumite Shobu Ippon



* MARIN Eva-Georgia

eleva in clasa a III-a, la Scoala Gimnaziala nr. 3 Ciprian Porumbescu Constanta

Locul II – medalie argint KATA

Locul III – medalie bronz Kumite Shobu Nihon

Locul III – medalie bronz Kumite WSF



* RAVDAN Sofia

eleva in clasa a VIII-a, la Scoala Gimnaziala nr. 43 Ferdinand Constanta

Locul II – medalie argint Kumite WSF

Locul III – medalie bronz KATA

Locul III – medalie bronz Kumite Shobu Ippon

Locul III – medalie bronz Kumite Shobu Nihon



* FERCU Eric-Iustin

elev in clasa a II-a, la Scoala Gimnaziala nr. 29 Mihai Viteazul Constanta

Locul II – medalie argint Kumite Shobu Ippon



* MARIN Robert-Mihai

elev in clasa a V-a, la Scoala Gimnaziala nr. 3 Ciprian Porumbescu Constanta

Locul III – medalie bronz KATA

Locul III – medalie bronz Kumite WSF



* DAN Gruia

elev in clasa a XIII-a, la Scoala Generala nr.7 Remus Opreanu Constanta

Locul III – medalie bronz Kumite Shobu Ippon



* MOCANU Gabriel-Cristian

elev in clasa a XI-a, la Liceul Energetic Constanta

Locul III – medalie bronz Kumite Shobu Nihon





Au mai participat, obtinand rezultate foarte bune, fără a urca pe podium:

* MARCU Erica

eleva in clasa a VI-a, la Scoala Gimnaziala nr. 7 Remus Opreanu Constanta



* FERCU Rares-Matei

elev in clasa a II-a, la Scoala Gimnaziala nr. 29 Mihai Viteazul Constanta



Medaliatii clubului FARUL Constanta, sunt seniorii

* COTOBAN Andreea

Locul I – medalie aur Kumite Shobu Ippon

Locul II – Medalie argint KumiteWSF



* VASILE Daniel-Valentin

Locul II – medalie argint Kumite Shobu Nihon

Locul III – medalie bronz Kumite Shobu Ippon