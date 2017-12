Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, achitați în cazul dezafilierii „U“ Craiova

În urmă cu patru ani, Tribunalul București lua o decizie care șoca lumea fotbalului. Fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu și fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir erau condamnați la trei ani de închisoare cu suspendare în cazul dezafilierii Universității Craiova. Mai șocant era faptul că instanța dispunea, la vremea respectivă, că fostul patron al Universității Craiova, Adrian Mititelu, trebuie să primească despăgubiri de un miliard de lei, adică peste 240 de milioane de euro. Suma ar fi trebuit plătită de Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, FRF și LPF. Suma era uriașă și ar fi dus, practic, la falimentul fotbalului românesc. Imediat după sentința din 2013, Adrian Mititelu, fost șef de galerie transformat peste noapte în patron de club de fotbal, își freca mâinile de bucurie și făcea planuri mărețe cu cei 240 de milioane de euro. Mai mult decât atât, cu atitudinea unui om hulpav, Mititelu țipa în gura mare că despăgubirile sunt prea mici și că ar fi trebuit să fie mult mai mari. Din nefericire pentru Mititelu, după aflarea sentinței, Sandu și Mititelu au făcut recurs. Astfel, după alți patru ani de proces la Curtea de Apel București, magistrații au dat o sentință care a răsturnat toate calculele lui Mititelu. Conform minutei instanței, Sandu și Dragomir au fost achitați în procesul privind dezafilierea Universității Craiova, iar toate prejudiciile stabilite de Tribunal au fost anulate. Adică judecătorii Curții de Apel au hotărât joi, 15 iunie, ca fostul patron al Universităţii Craiova să nu mai primeacă niciun leu din partea FRF şi LPF.

CUM S-AU APĂRAT CEI ACUZAȚI

Dumitru Dragomir le-a spus magistraţilor că Adrian Mititelu a fost victima propriului jurist şi că se bazează pe declaraţiile acestuia. De asemenea, fostul preşedinte al LFP a susţinut că este „total nevinovat“, că nu are „nicio tangenţă“ cu acest proces. La rândul lui, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal Mircea Sandu a susţinut în instanţă că i se pare de neînţeles ceea ce i se întâmplă. „Nu am comis nicio ilegalitate. Sunt nevinovat, cum sunt toţi ceilalţi care au votat pentru excluderea clubului. N-am încălcat nicio lege, nu am avut în intenţie să facem rău cuiva“, le-a spus Mircea Sandu magistraţilor. De asemenea, mandatarul LPF s-a adresat şi el instanţei, spunându-le magistraţilor că prin decizia lor, prin nivelul despăgubirilor cerute, ar putea distruge fotbalul din România. „Pot rămâne fără loc de muncă zeci de mii de jucători, antrenori și arbitri. Vă rog să vă imaginaţi dizolvarea tuturor competiţiilor organizate de LPF. Vă rog să vă imaginaţi că România nu ar mai avea echipe naţionale. Imaginaţi-vă că România ar putea pierde şansa de a organiza Euro 2020. Rog să vă imaginaţi că sute de sate şi municipii ar rămâne fără activităţi sportive. Generaţii întregi de copii vor trăi fără a practica fotbalul“, a susţinut mandatarul LPF.

CUM A FOST DEZAFILIATĂ „U“ CRAIOVA

Amintim că procurorii DNA au arătat în rechizitoriu că la 20 iulie 2011, la o şedinţă a Comitetului Executiv al FRF, s-a hotărât excluderea provizorie a SC Fotbal Club "U" Craiova SA, prin încălcarea gravă a statutului federaţiei. În acest sens, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir şi-ar fi folosit influenţa şi autoritatea faţă de ceilalţi membri ai Comitetului Executiv al FRF, au susţinut procurorii.