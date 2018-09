Misiune îndeplinită! Câte gunoaie au adunat jandarmii constănțeni!

Încă din anul 2010, jandarmii constănțeni sunt prezenți la campania de ecologizare „Let’s do it Romania“. 46 de ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă, au participat, în weekend, în regim de voluntariat, la evenimentul „Ziua națională a curățeniei 2018” în cadrul campaniei naționale Let’s Do It, România, un proiect de anvergură ce presupune curăţarea de deşeuri a arealelor naturale ale ţării. Astfel, jandarmii au oferit sprijin pentru a igieniza o parte din zona limitrofă a Centralei Nucleare Cernavodă, adunând un număr de aproximativ 200 de saci de deșeuri. „Crezând în succesul ideii de voluntariat, prin participarea la această campanie, jandarmii doresc să-şi aducă contribuţia la conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa conservării mediului, a civilizării semenilor, adoptarea unui comportament responsabil și informarea în ceea ce priveşte protecţia mediului. Grupul de voluntari din cadrul jandarmilor care asigură paza centralei nucleare, au crezut că se poate şi transmit un mesaj clar: dacă e ceva care te deranjează, acţionează, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în jur! Lucrurile pozitive sunt posibile şi aici, că şi jandarmii se pot uni pentru o cauză comună - curăţarea României de gunoaie“, a transmis printr-un comunicat de presă.

Alți 50 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile s-au alăturat campaniei. Într-o singură oră au strâns din zona aflată în apropierea unității - Bulevardul IC Brătianu -Prelungirea Matei Milo, deşeuri în 15 de saci cu capacitatea de 200 kg. Șapte saci s-au umplut cu sticle de plastic, cinci cu hârtii şi cu cartoane şi trei cu cauciucuri și alte deșeuri metalice.