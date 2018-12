Momente tensionate la defilări. Protestatari conflictuali, ridicați de jandarmi

Bannere cu mesaje de protest faţă de Jandarmerie şi PSD au fost afişate, sâmbătă, în timpul ceremoniilor din Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca, organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României. Mai multe persoane s-au întors cu spatele în momentul defilării jandarmilor. La Bucureşti, patru protestatari #Rezist au fost ridicaţi de către jandarmi, la parada militară de 1 Decembrie, pentru că au intrat în conflict cu alţi participanţi la eveniment. Bannere cu mesaje precum „Anul 101. România europeană fără corupţi la putere", „Cinste înaintaşilor! Ruşine nouă! În an centenar, România are un premier agramat controlat de un infractor. #Îndrăzneşte să crezi", „În an centenar, Jandarmeria a reprimat brutal protestul paşnic a 100.000 de români. Să vă fie ruşine!" au fost afişate, sâmbătă, în Piaţa Avram Iancu în timpul ceremoniilor de Ziua Naţională, potrivit Mediafax.

De asemenea, în timpul defilării unor subunităţi de jandarmi, mai multe persoane aflate pe traseu s-au întors cu spatele, în semn de protest.

Patru protestatari #Rezist, RIDICAŢI de jandarmi

Patru protestatari, care au creat un conflict la parada militară de 1 Decembrie din Capitală, au fost ridicaţi de jandarmi şi duşi la secţia de poliţie pentru a fi identificaţi, informează reprezentanţii Jandarmeriei Capitalei. Un protestatar a fost amendat cu 200 de lei, iar ceilalţi trei au primit avertismente. Demersul vine după ce mai mulţi protestatari prezenţi la parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din Capitală au îmbrâncit şi huiduit un alt participant la eveniment deoarece, au spus ei, este un jandarm îmbrăcat în haine civile care a venit în grupul lor pentru a-i provoca.

„E provocator, ne provoacă! Jigneşte oamenii, ne jigneşte! Nu vă e ruşine?", a spus protestatarii #Rezist, în timp ce îmbrânceau bărbatul.