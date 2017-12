Motorul economic trage tare, dar e supraturat

Economia românească a crescut cu 5,7%, în trimestrul II. Este, de departe, cel mai mare avans din UE, însă agenția de rating Fitch avertizează că există pericol de supraîncălzire, căci, în dulcele stil autohton, politica fiscală continuă să fie prociclică (PIB-ul crește, hai să reducem taxele), iar majorarea salariilor în 2017 este accelerată. În plus, analiștii Fitch remarcă o neconcordanță între țintele fiscale ale Guvernului Tudose și modificările Codului Fiscal anunțate pentru 2018.

România a înregistrat încă un trimestru de creștere economică solidă (5,7% în ritm anualizat în aprilie - iunie), având cel mai mare avans din UE, însă politicile fiscale prociclice și majorarea rapidă a salariilor în 2017 au crescut riscul de supraîncălzire a economiei, avertizează agenția de evaluare financiară Fitch Ratings - „Luna trecută, când am confirmat ratingul de țară al României la BBB minus cu perspectivă stabilă, am revizuit în sus estimările privind avansul economiei românești în 2017, de la 4,8% până la 5,1%. Dacă datele preliminare privind creșterea economică din trimestrul al doilea se vor confirma, am putea decide o nouă revizuire a estimărilor de creștere“. În schimb, pentru 2018 și 2019, Fitch se așteaptă la încetinirea ritmului, pe măsură ce impactul politicilor se va diminua, până la 3,4% în 2018 și 3,5% în 2019, dar va rămâne deasupra mediei de 3% înregistrate de țările din categoria de rating BBB - „Cu toate acestea, creșterea rapidă a început să ridice anumite riscuri la adresa indicatorilor externi și există, de asemenea, posibilitatea unei supraîncălziri, pe măsură ce creșterea salariilor depășește creșterea productivității“. Fitch subliniază că rezultatul din trimestrul II s-a datorat, în parte, și relaxării fiscale - „Reducerea accizelor și TVA au condus la ratarea țintelor fiscale; veniturile din taxe au rămas constante, în timp ce cheltuielile au crescut. În consecință, în primele cinci luni, deficitul bugetar al României a fost aproape de trei ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Ne așteptăm la unele reduceri ale consumului guvernamental și ale cheltuielilor de capital, în timp ce salariile mai mari vor contribui la majorarea veniturilor din contribuțiile sociale. Mizăm, în continuare, pe majorarea deficitului bugetar, în acest an, până la 3,7% din PIB, de la 3% din PIB în 2016. Datoria publică va crește până la 43,6% din PIB la finele lui 2019, de la 37,6% la sfârșitul lui 2016“. Nu în ultimul rând, analiștii Fitch cred că politica fiscală pe termen mediu este mai puțin clară, după schimbările politice din iunie. Guvernul condus de Mihai Tudose a anunțat că are de gând să modifice Codul Fiscal în 2018, dar deocamdată nu este clar dacă acest plan este compatibil cu țintele sale fiscale; ba mai mult, modificările ar putea provoca tensiuni politice.