Municipiile riscă să ajungă la sapă de lemn? Ce soluții există

Proiectul de buget pentru anul 2019 propus de Guvern generează nemulțumiri în rândul primăriilor mari din țară. Asta pentru că, potrivit planurilor Executivului, primăriile vor primi, anul viitor, mai puțini bani. Conducerea Asociației Municipiilor din România și-a exprimat îngrijorarea referitoare la măsurile propuse de Executiv în ceea ce privește finanțarea municipiilor și a orașelor.

MUNICIPII SUBDEZVOLTATE?

Șefii AMR solicită ca procentul ce urmează să fie alocat autorităților locale, din impozitul pe venit, să fie de cel puțin 60% și nu de 43% cum este propus. „Știm cu toții că orașele au fost și sunt motorul dezvoltării, ne bazăm pe orașe și pe dezvoltarea orașelor pentru dezvoltarea României. Anul trecut, însă, s-au petrecut niște fapte foarte grave care au pus în pericol această dezvoltare. Mai exact, bugetele primăriilor au fost tăiate, astfel că, în acest an, am pierdut 26% din cotele pe care le obțineam din impozitul pe venit. Este enorm. Și așa primăriile aveau mari probleme cu finanțarea, dar acum situația se agravează și ne vor fi afectate investițiile. Există un angajament în programul de guvernare, ca 100% din impozitul pe venit să rămână la administrațiile locale. Este nevoie să se corecteze nedreptatea de anul trecut și să se refacă bugetele, astfel încât și noi să ne putem continua proiectele”, a precizat președintele AMR, Robert Negoiță. În acest sens, liderul AMR a precizat că la nivelul consiliilor judeţene există tendinţa de a aloca bani mai degrabă către localităţile mici. „Considerăm că surplusul din impozitul pe venit trebuie împărțit în mod echitabil între consiliile județene și primării, fiindcă am înțeles că există această intenție de a se acorda un procent mai mic primăriilor. Și vreau să vă argumentez punctul nostru de vedere: atribuțiile CJ-urilor sunt mult mai mici decât cele ale primăriilor. Ni se spune că CJ-urile, după aceea, ar urma să redistribuie banii, dar este clar că aici municipiile și orașele vor avea de pierdut, fiindcă este evident că redistribuirea va viza suplimentarea bugetelor la comune, deoarece se spune că orașele și municipiile sunt mai bine finanțate. Și așa este, e adevărat, dar asta nu înseamnă că investițiile noastre trebuie puse în pericol. Printr-o astfel de măsură am condamna, pur și simplu, municipiile la subdezvoltare. Nu neg că este nevoie de relocare pentru anumite sume, dar trebuie să analizăm foarte bine nivelul de redistribuire și modul în care facem asta”, a mai spus Negoiță.

SCAD VENITURILE, SCAD INVESTIȚIILE. CE SOLUȚII SUNT?

La rândul său, președintele executiv al AMR, Ilie Bolojan, a declarat că actualul proiect de buget va genera un dezastru pentru bugetele municipiilor. „Până anul trecut, s-a menținut o stabilitate. Adică știai, la nivel de oraș, de ce sume vei beneficia. Un procent de 43% din banii colectați din impozitul pe venit se alocau direct primăriilor. Asta însemna cam 50% și chiar 80% din bugetele locale. Era una dintre cele mai importante surse de venit. Dar, anul trecut, s-a diminuat impozitului pe venit, iar baza din care ni se acordă procentul a scăzut semnificativ, astfel că, bugetele noastre au parte de o diminuare cu 40 de procente” a adăugat președintele Executiv al AMR. Acesta a prezentat și câteva exemple, printre care se numără chiar bugetul Constanței. În cazul municipiului Constanța, veniturile din IV, in 2017 au fost de 263 de mil de lei, în 2018, de 198 de mil de lei, deci o scădere de peste 12 milioane de euro. Bolojan a explicat că, dacă nu se iau măsuri, în 2019 bugetul Constanței va fi și mai mic. „Concret, menținerea procentului de 40% alocat orașelor și municipiilor din IV, dar fără măsuri de compensare, cum au fost în acest an, va însemna pierderi de la câteva milioane de Euro și până la 10-15 mil de Euro, în cazul orașelor mici. Pierderile vor fi și de 20-30 de mil de Euro, pentru orașele mari. Aceste sume sunt foarte mari, dar și foarte importante, fiindcă sunt sume pe care le folosim în bugetele de investiții. Nu putem întrerupe serviciile, de iluminat stradal, de curațenie, de exemplu, deci rezultă afectarea bugetelor de investiții.“ a subliniat Președintele Executiv Ilie Bolojan. Pentru a elimina acest pericol, Asociația Municipiilor din România și Asociația Orașelor din România propun ca procentul alocat de Guvern din impozitul pe venit către orașe și municipii să crească la cel puțin 60%. În acest fel, ar fi compensate pierderile înregistrate odată cu menținerea vechiului procent, cel de 43%, dar dintr-o bază redusă, odată cu scăderea impozitului la 10%, de la 16%.