Mustul, extraordinar pentru sănătate şi menţinerea greutăţii

Strugurii sunt vedetele acestui sezon. Prin procedeul de stoarcere al acestora se obține mustul, sucul delicios și plin de vitamine care se transformă treptat în vin. Mustul nu este doar bun la gust, ci îți menține și sănătatea. Una dintre substanțele oferite de must este vitamina C, care are un rol important în menținerea ssitemului imunitar puternic, dar se regăsește de o potrivă și complexul vitaminic B, vitamina A. Datorită conținutului intens nutritiv, mustul este considerat ca fiind un buchet de antioxidanți de primă clasă ce este capabil să țină celulele canceroase la distanță. Mustul este indicat mai ales dacă vrei să scapi de câteva kilograme bune. Efectul său depurativ și diuretic intens este responsabil de acest lucru, astfel vei observa cum se reduc centimetrii din jurul taliei și kilogramele de pe cântar văzând cu ochii. Tocmai cantitatea sa mare de antioxidanți și polifenoli joacă un rol esențial în menținerea sănătății celulelor și întârzie procesul de îmbătrânire prematură a organismului. Este unul dintre secretele folosite în saloane pentru a oferi strălucire și elasticitate pielii, fiind de un real ajutor în cazul recuperării tegumentului în urma cicatricilor, a rănilor ce întârzie să se închidă. Efectul tonic pe care îl are asupra pielii îl clasează în topul celor ma buen tratamente naturiste pentru frumusețea corpului, scrieclicksanatate.ro.