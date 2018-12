Mutare-cheie în dosarul „Belina”. DNA trebuie sa spună dacă a lucrat cu SRI

15:17:10 / 30 Noiembrie 2018

Minune mare ...

Aflarea adevarului este , inca , un principiu fundamental in drept ! Ca la descoperirea faptelor si a infractorilor au participat cu informatii mai multe institutii , daca legea nu interzicea , nu exista nimic neconstitutional . Daca Dragnea , Tariceanu si toata liota de gainari politici , de mascarici mioritici , se vor liberi cu orice pret , gresesc . Singurul loc in care vor fi in siguranta , dupa ce nu vor mai fi la putere , va fi puscaria ... Adica , in orice alt loc , niste gloante bine lansate , ii vor reduce la statutul de cadavre in putrefactie ! Deja , astia de la PSD-ALDE , amiros a putreziciuni , a fecale de canide , a viermi si limbrici ...