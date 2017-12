Neversea dă răspunsuri târzii la întrebări fireşti! Au autorizaţie? Mister!

În materialul „Constănţenii din Faleză Nord au scăpat de Neversea?“, publicat în data de 13 iunie, arătam că, potrivit unei surse din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, organizatorii concertului Neversea nu au obţinut autorizaţie pentru desfăşurarea evenimentului de plaja I, sector 2 din cartierul constănţean Faleză Nord. I-am contactat şi pe ei pentru a le afla punctul de vedere, care a apărut a doua zi, sub forma unei informări/comunicat (sau replica la materialul nostru) primit la redacţie şi în care, de asemenea, sunt numai vorbe în care publicul este sfătuit să nu se îngrijoreze. Şi atât! Dacă autorizaţia ar fi existat, comunicarea ar fi fost mult mai simplă: „Da, avem hârtia”. Dar nu vă neliniştiţi, dragi cititori, căci în curând vom afla cu exactitate dacă autorizaţia există, în urma adreselor pe care le-am depus la toate autorităţile competente.

Somăm public organizatorii Neversea să ne spună care sunt „informaţiile eronate”

Referirea la „informaţiile eronate” care se face în comunicat vizează probabil alte publicaţii, căci în materialul nostru totul este corect. Oamenii nu au autorizaţie şi nu vor să recunoască. Au pus o duduie să ne ducă cu vorba - sau poate dânsa nu ştie ce înseamnă o închidere de ediţie - şi au trimis un comunicat în care spun... NIMIC CONCRET! Somăm public organizatorii Neversea să ne spună care sunt „informaţiile eronate” şi care sunt „unele publicaţii”, ca nu cumva să ne împiedicăm de ele pe parcursul articolelor ce vor urma!

De asemenea, se face referire la „o încercare de discreditare a evenimentului”, ceea ce este extrem de rizibil. Tot ce am încercat să aflăm şi ne-am lovit de minciuni şi nimicuri prezentate sub formă de comunicat este dacă organizatorii au voie să facă un eveniment pe plaja din Faleză Nord sau nu. Simplu! În comunicatul pe care îl vom prezenta integral veţi vedea cum se spune NIMIC cu multe cuvinte.

Mai mult, pare că este învinovăţită Primăria Muncipiului Constanţa, care şi-a luat angajamentul să le rezolve problemele organizatorilor. Aşa o fi, dar ce treabă are Primăria cu ABADL? Cum ar putea să „rezolve”? Poate la Cluj aşa se face, dar aici, la Constanţa, fiecare instituţie are atribuţiile ei, iar Primăria nu are nicio treabă cu plajele.

Mai mult, suntem asiguraţi că s-a discutat cu toate autorităţile competente şi, din nou, se „rezolvă”. Date concrete, după cum spuneam, nu există.

Vrem să subliniem faptul că acest demers jurnalistic nu este iniţiat pentru a discredita în vreun fel, a nega importanţa sau a pune piedici desfăşurării evenimentului importat din vestul ţării. Dimpotrivă, tocmai pentru că este „CEL MAI BUN” vrem să fim siguri că el va avea loc şi să știm UNDE ANUME pentru a putea informa corect publicul cititor. De ce zicem asta? Pentru că pe anumite materiale promoţionale am găsit scris „Neversea Beach”, ceea ce este în contradicţie cruntă cu legislaţia în vigoare. „Neversea Beach” nu există decât dacă lucrurile se fac în dorul lelii şi cu ignorarea totală a legilor aflate în vigoare.

În continuare, puteţi citi integral comunicatul celor de la Neversea. Menţionăm că poziţia greşită a virgulelor, repetiţiile supărătoare, lipsa diacriticelor şi alte eventuale greşeli aparţin comunicatorilor.

„NEVERSEA se va ține în perioada 7-9 iulie 2017 pe plajă, în Constanța, exact așa cum a fost comunicat. Nu există nici un impediment în organizarea evenimentului!

În urma unor informații eronate apărute în unele publicații cu privire la organizarea festivalului NEVERSEA, pe plaja din Constanța, organizatorii festivalului doresc să asigure publicul CĂ NU EXISTĂ NICI UN MOTIV DE ÎNGRIJORARE privind organizarea festivalului în perioada și locatia comunicată! În baza protocolului de parteneriat semnat între organizatorii NEVERSEA și Primăria Municipiului Constanța, Primăria Constanța și-a asumat responsabilitatea de a obține avizele necesare bunei desfășurări a evenimentului, asigurând că toate avizele vor fi obținute, în termenele legale, astfel încât evenimentul să fie un real succes încă de la prima ediție. În plus, organizatorii festivalului, au demarat la rândul lor toate procedurile de avizare, încă din luna martie a acestui an: "În data de 29.03.2017 am depus o solicitare către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral prin care solicitam acordul și documentația necesară pentru desfășurarea evenimentului. Ca urmare a solicitării emise, instituția mai sus amintită ne-a transmis răspunsul sau pe data de 03.04.2017 (documentul transmis de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral are NR: 5224/O.A./03.04.2017), prin care ne-au informat asupra documentelor necesare și a procedurilor de îndeplinit pentru obținerea tuturor avizelor. Astfel, dorim să vă asigurăm că s-au purtat toate discuțiile necesare cu autoritățile competente și că nu există nici un impediment cu privire la autorizarea evenimenutului. Nu există nici un motiv de îngrijorare în privința organizării evenimentului NEVERSEA, acesta va avea loc în perioada 7,8,9 iulie 2017, în locația comunicată.Din păcate, am trecut prin situații similare și la prima ediție a festivalului UNTOLD, când s-a încercat o discreditare a evenimentului, lansându-se diverse zvonuri nefondate dar după cum știți, festivalul a fost un real succes, ba mai mult a și câștigat titlul de CEL MAI BUN FESTIVAL DIN EUROPA încă de la prima ediție. Anul 2017 va rămâne în istorie cu prima ediție a celui mai mare festival organizat pe litoralul românesc, NEVERSEA." Edy Chereji,

Director Marketing și Comunicare NEVERSEA.

Vă mulțumim, Ioana.”