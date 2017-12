Nicuşor Constantinescu: „În cazul meu a fost o execuție ordonată de „binom“

Cercetat în 10 dosare penale și încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde ispășește o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul Centrului Militar Zonal Constanța fostul președinte al Consiliului Județean Constanța Nicușor Constantinescu a acordat un interviu maraton jurnalistului România TV Victor Ciutacu, în care dezvăluie și cum a ajuns să fie "deținut politic", și ce ordine din partea "binomului" nu a vrut să execute, dar și de ce îl consideră pe fostul președinte al PSD Victor Ponta unul dintre vinovații pentru crearea "Sistemului" care a ajuns să controleze justiția. „Anul trecut am făcut 6500 de kilometri între penitenciare. Am 10 dosare pentru asa-zisa infracţiune de abuz în serviciu (...) şi din păcate ele privesc o infracţiune care a fost dezincriminată în 15 iunie 2007 la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate de către mine. Deci eu sunt unul dintre autorii principali ai acestei excepţii admise de CCR şi nu beneficiez de prevederile acestei decizii deoarece atât procurorii DNA, cât şi instanţele din Constanţa şi din Bucureşti, cele care fac parte din campul tactic al SRI, nu doresc să aplice obligativitatea deciziilor CCR“, a punctat Constantinescu.

Fostul preşedinte al CJ Constanţa spune că a fost condamnat abuziv şi că "aşa zisul abuz în serviciu" în dosarul CMZ a fost de fapt o cotravenţie. "Nu numai avocata mea, ci toţi oamenii care au văzut acel dosar, probele şi rechizitoriul, toţi au spus că este o contrvenţie. Nu e nevoie de foarte multă experienţă ca să vezi că legea asta 446 vorbeşte despre plata cu întârziere a unor cheltuieli aferente centrelor militare zonale. Sunt acuzat că s-au plătit cu întârziere nişte facturi de telefon, de cablu şi de utilităţi şi că nu am asigurat paza unei unităţi militare înarmate, dacă aţi mai auzit aşa ceva. Că nu aş fi asigurat paza... Eu trebuia să păzesc o unitate militară, să angajez bodyguarzi cu spray lacrimogen să îi păzească pe cei cu armament în dotare... Asta e perturbarea valorilor sociale din judeţul Constanţa în viziunea procurorilor DNA şi a judecătorilor care m-au condamnat", a povestit Nicuşor Constantinescu în interviul acordat jurnalistului România TV Victor Ciutacu.

Nicuşor Constantinescu mai are o condamnare pentru abuz în serviciu, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, de 15 ani de închisoare, în procesul de corupţie în care fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa a fost judecat alături de Regia de Drumuri şi Poduri Constanţa şi de alţi şefi din CJ Constanţa în legătură cu un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei în dauna CJ şi de peste un milion de lei în dauna statului român. „Acolo doamna judecator Trancă, cea care a judecat-o pe vestita doamnă Rarinca, a dat 15 ani. Mă gândeam să îi întreb pe judecători că, dacă o lovesc pe doamna judecătoare cu maşina, probabil luam 8 ani de puşcărie pentru omucidere. Acolo sunt mai multe proiecte care privesc programul perdelelor forestiere din Constanţa, locuinţele medicilor, am cumpărat 25 de apartamente să aduc medici din Germania să nu mai moară cu zile cetăţenii judeţului Constanţa, pe lângă programul de reabilitare a Spitalului Judeţean Constanţa, am adus medici, aceşti medici au trebuit să locuiască undeva, am cumpărat 25 de apartamente care sunt şi astăzi în proprietatea CJ Constanţa, fapt pentru care am fost condamnat 15 ani. A fost licitatie publică, eu nu sunt trimis în judecată privind OUG 34 pe licitaţie în niciunul dintre dosare. Aici este paradoxul: nicăieri nu se scrie că am furat vreun leu sau un euro. Sunt acuzat că aş fi cheltuit nelegal şi inoportun banii", a punctat Constantinescu.

„EU SUNT DEŢINUT POLITIC“

Constantinescu a explicat că se consideră deţinut politic şi o victimă a "binomului" SRI - DNA. „Eu sunt deţinut politic; şi numai eu. Detinuți politici sunt toți cei închiși în România și care au participat la competițiile democratice din România. Toți sunt detinuți politici, inclusiv oamenii de afaceri din România care ar fi finanțat competițiile politice. Eu sunt de acord că e bine să faci pe avocatul diavolului, dar trebuie să și dovediți. Din păcate, în România majoritatea sunt nedovediți. Eu, ca președinte al CJ Constanța, am fost înlăturat din a mai candida în 2016 prin aceste acțiuni politice. A fost o execuție politică 100%, ordonată de binom, de sistem. Parţial a fost cu voia lui Băsescu, apoi cu a celor care au preluat", a subliniat Constantinescu, apreciind că a devenit o ţintă pentru "binom" pentru că avea o putere prea mare în Constanţa în faţa oricărui contracandidat, la fel ca fostul primar Radu Mazăre, dar şi pentru că nu a executat ordine: "Dau un singur exemplu. Portul Constanţa este 70% din vama României, trece prin Vama Constanţa. Toata activitatea de export este pe acolo. De exemplu, toata tevatura cu taxele şi impozitele pe drumurile judeţene pe care le-a pus CJ să repare ce au distrus maşinile din România era un subiect care a deranjat firmele de transport care ies şi intră din portul Constanţa în fiecare zi. S-au făcut presiuni sa anulez aceste taxe, de exemplu, și eu am refuzat. Am spus că nu este corect. Presiunile au fost făcute de reprezentanții binomului. Mi s-a transmis politicos că este o taxă care nu este bine să se ia agentului economic care este prieten cu securiștii direct și care câștigă bani grei din această activitate".

ATAC LA VICTOR PONTA: „S-A CREZUT STĂPÂNUL INELELOR PENTRU CĂ A FĂCUT PACT CU KOVESI. NE-A MITRALIAT.“

Potrivit sursei citate, Nicușor Constanscu l-a atacat extrem de dur pe Victor Ponta, fost preşedinte al PSD şi prim ministru. „Sunt mai multe componente pe care ar trebui să și le asume Ponta, pentru că s-au întâmplat când era ministru. Îl consider nu numai vinovat, ci responsabil și îmi pare rău și regret că în 2010 Constanța i-a dat 76 de voturi cu care a ajuns președinte PSD în fața celorlalți care au candidat. (...) Nu spunea Ghiță public și mărturisea că la K1 și k2 și T14 se întâlneau și stabileau cine e executat în România? Cine e autorul amendamentului Ponta în PSD? Ponta. Pentru că era stăpânul inelelor pentru că făcusera pactul de coabitare cu Kovesi, știau că lor nu li se poate face niciun dosar pentru că ei comandau dosarele. În mai mult de jumătate dintre județe, Kovesi și Ponta au numit procurori șefi. Ia verificați în județele unde au fost eliminați liderii PSD importanți cine sunt șefii DNA. Verificați la Argeș, unde fostul președinte al CJ Nicolescu a fost executat, verificați și la Pitești, și la Iași unde Nechita a fost executat. Nu numai ce s-a văzut la Prahova, cu Negulescu; Ponta s-a lovit de groapa săpată altora la Negulescu“, a conchis fostul președinte al CJC.