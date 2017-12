Noi alocații pentru copii. Ce condiţii trebuie să îndeplinească părinții

Un proiect de lege care urmează să fie depus la Parlament prevede acordarea de noi stimulente financiare femeilor care nasc, dar şi celor care adoptă copii. Alocaţia ar ajunge la 500 de lei pe lună, în cazul în care familia nu are un venit mai mare de 25.000 de lei pe an. Indemnizaţia ar urma să se acorde pentru fiecare copil născut sau înfiat între 1 ianuarie 2017 şi 31 decembrie 2019, până în al treilea an de viaţă al copilului sau până la împlinirea a trei ani de când a fost adoptat.

Concret, indemnizația este acordată pentru copiii cetățenilor români, ai cetățenilor unui stat membru UE și ai cetățenilor extracomunitari care au permis de rezidență de lungă durată și care sunt rezidenți în România. Aceasta se acordă pentru fiecare copil născut sau înfiat între 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2019, până în al treilea an de viață al copilului sau până la împlinirea a trei ani de când a fost adoptat.

