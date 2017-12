Italianul Ivan Origone a stabilit un nou record mondial de viteză pe schiuri, fiind înregistrat cu 254,958 kilometri pe oră cu ocazia concursului „Speed Masters”, rezervat celor mai rapizi schiori din lume, care avut loc la Vars (Franța). Sportivul în vârstă de 28 ani a îmbunătățit, astfel, cu aproximativ doi kilometri pe oră recordul stabilit anul trecut de fratele său, Simone, care a atins viteza de 252,632 kilometri pe oră. „Sunt foarte fericit că am stabilit un nou record, mai ales că sunt 10 ani de când practic acest sport. Cred că se poate și mai mult, pentru că nu am făcut o cursă perfectă”, a spus noul deținător al recordului mondial. Medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de viteză pe schiuri, desfășurate anul trecut, Ivan Origone mai are în palmares două succese în Cupa Mondială, în 2008 și 2015, și un total de 32 de clasări pe podium în această competiție.

În cadrul competiției de la Vars, italianca Valentina Greggio a stabilit un nou record mondial feminin de viteză pe schiuri, cu 247,083 kilometri pe oră, dovedindu-se mai rapidă cu 4 kilometri pe oră decât suedeza Sanna Tidstrand, care deținea acest record din 2006, cu 242,590 kilometri pe oră.

