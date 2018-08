Noua Lege a pensiilor discriminează femeile?

09:22:31 / 10 August 2018

Traducerea legii

Incorect . Citiți singuri prevederile legii . Nu ne trebuie rastalmacirile unui Șef de organizație sindicala autointitulata fara aderentă . Eu am citit-o si nu am gasit nici o discriminare ,din contra . Totusi femeile au o calitate: pot naste copii si atunci jos palaria ,de acord sa iasa la pensie mai repede . Altceva este de comentat . Prevederile legii se aplica din 2021 ?! Pana atunci pensionarii care mai trăiesc vor vota PSD Alde ....Aceasta este de fapt miza . Dar si pentru cei care vor iesi la pensie in viitor cheia de mărire este sa lucreze cat mai mult peste 65 ani ( daca nu ii da afara patronii ) . Pace sa fie intre popoare si intre noi !