Noutăţi despre LEGEA PENSIILOR. Cine va primi mai mulţi bani şi de când

Vasilica Robu, director general în Casa de Pensii a dat lămuriri despre pensii în exclusivitate la #româniatv# cu privire la noutățile ce urmează să intre în vigoare din anul 2021. "Această recalculare se face din oficiu, etapizat, aceasta procedură va avea in vedere o sectorizare corecta a perioadelor contributive si necontributive, pentru ca venim cu noutati, in vederea aplicarii majorarii de 10% pentru fiecare punctaj lunar, între anii 1975-2001, nu are in vedere si perioadele asimilate, de aia trebuie sa prelucram dosraele si pentru ridicarea la pensia minima, acel plafon se tine cont de vechimea efectiva si nu de perioada contributiv. Pensionarii nu este nevioe sa vina la ghişeele caselor teritoriale. În urma recalculării şi aplicării noii formule, pensionarii primesc o decizie de pensie cu noul cuantum rezultat", a declarat Vasilica Robu, director general în Casa de Pensii, la România TV.

CE PENSII VOR FI RECALCULATE DIN TOAMNA LUI 2021

Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost lansat în dezbatere publică de curând dar, pentru a se aplica, inițiativa legislativă trebuie aprobată de Guvern și apoi de Parlament. Chiar dacă va ajunge în Monitorul Oficial anul acesta ori anul viitor, ea se noua lege a pensiilor se va aplica abia de la 1 septembrie 2021. În cuprinsul proiectului sunt prevăzute și câteva recalculări ce se vor face când va intra legea în vigoare. "La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislației anterioare devin pensii în înțelesul prezentei legi și se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință (...), cu excepția pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art.171 (adică șase luni mai târziu - n.red.)", scrie în proiectul viitoarei legi.

Dacă după recalculări va rezulta o pensie mai mică decât cea plătită/cuvenită, atunci se va păstra cel mai avantajos cuantum, mai scrie în document. Totuși, oricare cuantum ar fi mai avantajos, pensia recalculată nu va putea fi mai mică decât nivelul pensiei minime.

Apoi, vor mai avea loc următoarele transformări (tot din septembrie 2021):

pensiile anticipate din prezent vor deveni pensii pentru limită de vârstă și se vor recalcula, prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării;