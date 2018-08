Nu mai mor caii de business când vor câinii

Un proiect de OUG privind înăsprirea legislației pentru intrarea în insolvență este în lucru în cadrul Guvernului, a declarat, la Antena 3, consilierul economic al premierului, Darius Vâlcov. El a mai spus din nou că „amnistia fiscală se face, nu se discută“ și că dacă se va lua o decizie în acest sens, ea era oricum prevăzută în programul de guvernare - „La insolvență, însă, e obligatoriu să facem asta până în septembrie. De ce? Pentru că în doar cinci ani, datoriile firmelor aflate în incapacitate de plată au urcat de la 13 la 62 miliarde lei. Vorbim despre restanțe la zi, adică acumulate după momentul intrării în insolvență. Acest adevărat jaf de 15 miliarde euro trebuie oprit cumva și asta vom face în septembrie“. Reamintim că numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a crescut cu 11,97%, în primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2017, la 3.686, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă sunt în Bucureşti, respectiv 737 (plus 2,50% faţă aceeaşi perioadă din 2017) şi în judeţele Bihor - 237 (plus 22,16%), Iaşi - 213 (plus 4,41%) şi Timiş - 181 (plus 27,46%). Numai în mai au intrat în insolvenţă 721 de firme şi PFA-uri. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 1.130 (plus 13,68%). De asemenea, în perioada ianuarie - mai 2018, 8.364 de firme şi-au suspendat activitatea (plus 30,81%), 1.406 numai în mai, iar 15.751 au fost dizolvate, cu 59,49% mai multe. În februarie, analiștii Coface semnalau că insolvenţele din România rămân la un nivel de două ori mai mare faţă de media din Europa Centrală şi de Est (ECE).