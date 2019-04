Nu mai ținem banii la saltea, dar tot săraci suntem

Comisia Europeană (CE) ar trebui să aloce fonduri pentru educaţia financiară în Europa, iar ele să fie disponibile şi sectorului privat, în cazul în care un guvern are alte priorităţi, a afirmat, miercuri, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Lucian Anghel - „Europenii se tem de risc. Cei mai mulți nu ar dori să înfrunte niciun risc în ceea ce priveşte investiţiile, iar asta se leagă de educaţia financiară pentru că, dacă nu pui toate ouăle în acelaşi coş, ai deja un plus pentru veniturile tale. Comisia Europeană ar trebui să facă mai mult în acest sens, alocând, spre exemplu, fonduri pentru îmbunătăţirea educaţiei financiare în Europa. Noi, românii, economisim mai mult şi mai mult pe lună, ceea ce este bine, dar problema e că economisim în conturi curente. Sigur că este mult mai bine decât să ţinem banii sub saltea, dar să-i ţii în conturi curente sau conturi de economii, cu un randament probabil sub inflaţie... asta nu va genera bogăţie“.