Nu ucideți delfinii eșuați încercând să-i salvați! Chemați specialiștii

Constănțenii și turiștii aflați la mare s-au întâlnit, din păcate, și cu situația neplăcută de a întâlni delfini eșuați pe mal. Cu intenția de a-i salva, oamenii au încercat să îi ducă înapoi în larg, mișcare ce nu le este deloc benefică cetaceelor. Reprezentanții ONG-ului Mare Nostrum au explicat într-o scrisoare deschisă de ce nu este bine ca oamenii să forțeze vietățile să ajungă în largul mării.

Iată ce au transmis reprezentanții Mare Nostrum: un delfin suferind alege să se îndrepte către țărm, urmându-și instinctul primar de conservare a speciei, după cum ne-a declarat și dr. Adrian Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța: “Delphinus delphis, delfinul comun, în mod particular, nu vine unde sunt oameni la mal, sub nicio formă, decât dacă este bolnav. În consecință, nu trebuie să facem, din prima, eforturi de a-l îndepărta, pentru că el, mamifer fiind, are nevoie să respire și este un comportament ancestral al cetaceelor de a eșua pe uscat, acolo unde pot să respire fără efort. Densitatea corpului la delfini este mai mare decât la oameni și nu plutesc, astfel că există pericolul de înec. Dacă întâlnim un delfin la mal, nu trebuie să ne repezim să-l împingem spre larg, mai ales cu metode barbare - tras cu funii de coadă ș.a.m.d., pentru că se îneacă, îi crește nivelul epuizării, iar prin manipulare de către om, animalul se sperie foarte tare. În consecință, ajuns la mal, trebuie lăsat acolo și chemați specialiștii, care să-l examineze și ei decid dacă acel delfin poate sau nu să fie dus înapoi, în larg”.

Reprezentații Mare Nostrum au intervenit vineri, 1 septembrie, pentru salvarea unui delfin eșuat de la Eforie Sud, unde mai mulți turiști au încercat să salveze cetaceul, ducându-l în larg, animalul revenind pe mal de două ori. Salvatorii au constatat starea delfinului (respirație agitată, sângerări în zona rostrului și a înotătorii codale) și, ținând cont de faptul că delfinul a revenit de două ori la mal, au luat decizia de a-l transporta de urgență la Delfinariul din Constanța, pentru investigații și tratament. Menționăm că, pe durata transportului, delfinul a fost îngrijit în permanență de doi membri ai echipei Mare Nostrum, fiindu-i asigurate umectarea tegumentului și protecția acestuia. În plus, cei doi reprezentanți Mare Nostrum au încercat să îl liniștească și să diminueze cât mai mult stresul transportului. Din nefericire, delfinul a decedat pe drum, până la Constanța, și a fost predat Direcției Sanitar-Veterinare (DSV) pentru necropsie și investigarea cauzei morții. Din buletinul de analiză al DSV (atașat acestui comunicat de presă) se poate vedea clar că delfinul suferea de inaniție (el nu se mai hrănise de zile bune, stomacul și intestinele erau goale), consumându-și și din rezervele de grăsime (stratul fiind de doar 2,5 cm). Totodată, se menționează prezența unui emfizem pulmonar, cauzat, cel mai probabil, de încercările repetate ale oamenilor de a întoarce delfinul în larg (fiind atât de slăbit, el nu și-a mai putut asigura flotabilitatea, s-a scufundat și s-a înecat cu apă).

SUNAȚI AICI! ”Dacă observați un delfin eșuat, este vital să ne contactați cât mai repede, la numerele de telefon 0241612422 / 0341407432 sau 0763255731 (linie NON-STOP!), pentru a putea interveni la timp și a crește șansele maniferului de a fi salvat. De asemenea, pe site-ul www.delfini.ro găsiți formularul online prin intermediul căruia ne puteți trimite informații cu privire la delfini (vii sau morți)”, potrivit Mare Nostrum.