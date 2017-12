O inedită primă zi de şcoală

Trecătorii care, între orele 9.00 şi 10.00, s-au aflat în aproprierea bulevardelor Tomis şi Lăpuşneanu au putut vedea aproximativ 570 de elevi care mărşăluiau, îmbrăcaţi în uniforme şcolare, pentru a vesti începerea anului şcolar 2008 - 2009. „Iniţial trebuiau să participe cîte 20 de elevi de la 25 de şcoli şi licee constănţene, adică în jur de 500 de persoane însă, în final, au participat 26 de unităţi şcolare şi mult mai mulţi elevi decît anticipasem”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Mariana Neacşu. Marşul a început din zona Capitol şi s-a sfîrşit pe platforma City Park Mall. Deschiderea oficială a noului an şcolar a avut loc în incinta centrului comercial, printre cei invitaţi să adreseze cîteva cuvinte copiilor fiind şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, şi inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. Marian Sîrbu. „Nu am fost niciodată un elev sîrguincios, am stat mereu în ultima bancă. Mama mea s-a chinuit cu mine şi m-a îndemnat să învăţ, ceea ce am şi făcut, iar acum nu îmi pare rău. Dacă nu aş fi învăţat, aş fi ajuns un nătărău. Şi voi, fie că vă place, fie că nu, trebuie să învăţaţi”, a spus primarul Constanţei în discursul său. După ce a coborît de pe scenă, Radu Mazăre a fost asaltat de elevii prezenţi la manifestare, dornici să facă poze împreună cu primarul. Elevii aflaţi la festivitatea de deschidere a anului şcolar au urmărit apoi scurte momente artistice, oferite de fanfara Palatului Copiilor Constanţa şi de colegii lor de la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” şi de la Grupul Şcolar Sportiv nr. 1. „Totul s-a desfăşurat într-un cadru nou. Manifestarea dedicată începerii anului şcolar ne bucură şi ne face o deosebită plăcere să luăm parte la un asemenea eveniment”, a afirmat Victoria Panait, elevă în clasa a XII-a A din cadrul Colegiului Tehnic „Energetic”. Dacă elevii şi părinţii acestora s-au bucurat de începerea anului şcolar, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre şoferii aflaţi ieri dimineaţă în trafic. Pentru fluidizarea traficului, au fost scoşi în stradă 14 agenţi de circulaţie, şase dintre aceştia supraveghind principalele intersecţii din municipiu: intersecţia b-dului Tomis cu str. Poporului; intersecţia de la Spitalul Judeţean; intersecţia de la Dacia; intersecţia dintre b-dele Tomis şi Ferdinand; intersecţia b-dului Mamia cu str. Ion Raţiu şi intersecţia dintre b-dele Lăpuşneanu şi Soveja. Restul agenţilor au patrulat pe marile bulevarde pentru a monitoriza traficul. De asemenea, 300 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au supravegheat manifestările dedicate deschiderii anului şcolar, pentru a preveni eventualele incidente. „După cum ne aşteptam, începerea anului şcolar a aglomerat traficul pe bulevardele din apropierea unităţilor de învăţămînt. Cele mai aglomerate au fost b-dul Tomis şi str. Mircea cel Bătrîn. Nu s-au înregistrat incidente”, a declarat purtătorul de cuvînt al IPJ Constanţa, agent Anda Drăgulescu. Poliţiştii prezenţi la festivitatea de deschidere a anului şcolar au discutat cu elevii şi i-au consiliat pentru a nu ajunge victime ale infracţiunilor.