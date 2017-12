O mircistă a cucerit cu eseul său locul al III-lea în Japonia

Eleva Maria Laura Dumbravă, în clasa a VIII-a A la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, a obținut premiul al III-lea la concursul de eseuri ”Building Peace in Our Hearts and Minds”, organizat în Japonia, de către UNESCO. În competiție s-au înscris aproximativ 13.000 de lucrări aparținând elevilor din 148 de state. Pentru tânăra Maria Laura Dumbravă nu este primul concurs internațional unde obține rezultate excepționale. Mircista a mai câștigat premiul I la concursul NASA atât în 2014, cât și în 2015. Alături de alți elevi ai colegiului, Maria Laura Dumbravă este nominalizată în acest an la Salonul de inventică de la București.