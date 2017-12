O nouă rundă de discuții cu sindicaliștii din sănătate, la sediul Guvernului

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat miercuri seara, la Iași, că se va întâlni și în cursul dimineții de joi cu reprezentanții sindicaliștilor din domeniul sanitar, în vederea găsirii de soluții pentru problemele ridicate de aceștia. "Am stabilit o nouă rundă de negocieri special pentru domeniul sănătate, care va avea loc mâine dimineață, la ora 10, la sediul Guvernului", a precizat Bodog. Întrebat care este punctul de vedere al ministerului Sănătății în aceste negocieri, Bodog a răspuns că își păstrează același punct de vedere ca și până acum. "Suntem preocupați ca prin aplicarea legii sănătății personalul medical să nu piardă absolut nimic la salarizare", a mai adăugat Bodog. Peste 200 de membri ai Federației SANITAS, veniți din Argeș, Buzău, Ilfov, Călărași, Dolj, Giurgiu, și ai Uniunii Sindicatelor din Spitalele CFR au protestat miercuri în fața Ministerului Sănătății, ei acuzându-i pe guvernanți că nu au fost capabili până în prezent să vină cu soluții concrete la problemele lor. În acest context, o delegație a Federației SANITAS s-a întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății pentru a discuta despre modificarea legii salarizării bugetarilor și transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, precum și recâștigarea tichetelor de masă începând cu 1 ianuarie 2018, se menționează într-un comunicat remis AGERPRES. "Am argumentat pentru a nu știu câta oară, în fața reprezentanților Ministerului Sănătății, necesitatea modificării Legii nr. 153/ 2017, care sunt inechitățile și omisiunile care trebuie îndreptate. Aceștia au recunoscut că aplicarea Legii-cadru de la 1 ianuarie 2018, în forma în care este acum, coroborată cu trecerea contribuțiilor sociale în totalitate în sarcina angajatului, ar genera pierderi de venituri în sănătate și asistență socială. Am cerut explicații pentru lipsa de soluții concrete a guvernanților și pentru atitudinea refractară pe care o au față de solicitările noastre. Dacă ne aducem bine aminte, pe 4 octombrie 2016, SANITAS era tot în stradă, în fața Ministerului Sănătății. Astăzi, 4 octombrie 2017, suntem tot aici și constatăm, cu amărăciune, că numai Guvernul s-a schimbat, problemele au rămas aceleași", a explicat Leonard Bărăscu, președintele Federației SANITAS.

Potrivit comunicatului menționat, reprezentanții SANITAS au anunțat că va continua seria de proteste începute la mijlocul lunii septembrie, conform programului decis de Consiliul Național SANITAS. Astfel, vineri, 6 octombrie, va fi pichetat sediul Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca pe 19 octombrie să aibă loc un miting al membrilor SANITAS în Capitală. În funcție de rezultatul acestor acțiuni, Consiliul Național al federației va decide asupra radicalizării viitoarelor proteste, inclusiv declanșarea grevei generale.