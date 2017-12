O nouă seară de proteste în Constanța

10:59:33 / 17 Februarie 2017

CHIAR NU ÎNTZELEGEM !

Nu vā mai bateti capul degeaba, cu acesti spālati pe creiere de neromâni : secu, söro, joha........... sti ( pnl=pdl=üsr=üsb=pmp... , āstia sunt fratzi de "+ " ) , doar ca så vā / sā ne facem nervi în van ! De ce am ajuns ca popor român în comunism, din cauza unora ca āstia, cā unde " nu-i cap, vaide picioare si dacā nu zici / faci ca ei, esti împotriva lor " ! O minte limpede si creierul nespālat, judeci normal si la rece problemele ! Comunismul si comunistii, au omorât pe fffff multzi si pe adevāratzii : pntz-sti, pnl-isti si psdmr-sti si acum, care mai au in : minte, cuget si simtzire aceste ideii, sunt putzini si numarul lor se rezumā doar la câtzi au iesti in stradā, începând cu 1 februarie si pânā ieri plus unele ajutoare din ue, de la unii si altzii ! Dacā ar fi scuturatzi bine tinerii, oamenii din strada, unii stāpânitzi de bune intentzii, de cei care vreme de circa 50 de ani, au tras maaaari si muuuulte foloase de pe urmele comunismului, nu se stie câtzi democratzi ar mai fi în stradā ?! Cā cei ticluitzi, hotzi, excroci si śarlatani sunt stabilitzi de mult timpul pe functziile "x", "y", "z"..... , doar cā trebuie sā fie legitimatzi pentru functziile respective, de : mitinguri, demonstratzii, # collectiv #, bamboo, cadavre....... , ca så se instaleze : hotzii si hotzia, excrocii, excrocheria........ , adicā " democratzia " ! Oameni buni, så nu ne mai lāsām dusi de nas de excrocii politici si de politicieni, cā ei se : infruptā si se îmbogātzesc din munca noastrā si noi îi votām, pe unii, când pe altzii, iar noi, poporul sārācim continu din cauza nesimtzirii si avaritazii lor !