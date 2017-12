O reţetă a pictorilor mănăstirilor bucovinene, inspirație pentru săpunuri moderne

Preluând şi prelucrând reţete vechi de sute de ani, cărora le-a adăugatinovația contemporană, o familie băimăreană a readus brandul ”Cheia” la valorile sale tradiţionale, care l-au făcut atât de apreciat în perioada interbelică.

„Anul acesta se împlinesc 130 de ani de când au fost fabricate la Galaţi primele săpunuriCheia”, a explicat directorul companiei, Alin Laslo. ”Am repornit producţia în 2012, după preluarea mărcii. Produsele noastre sunt realizate integral din ingrediente naturale, prelucrate manual, fără steril. Ele aucaracteristicile nonalergenice și hidratante ale săpunurilorfără parabeni, fabricate la rece”, explică acesta. Respectând filosofia Handcrafted Soap & Cosmetic Guild, breasla specifică din SUA, din care”Cheia”face parte din 2010, au fost realizate numeroase game de săpunuri. Profesioniştii, şi nu numai, în make-up au probleme atunci când trebuie să îşi cureţe pensulele de pigmenţi şi grăsimi, să le igienizeze. Îmbinând tradiţionalul cu inovaţia actuală,”Cheia”a venit în ajutorul acestora şi a lansat recent primul„Brush Care Kit“ pentru curăţarea şi prelungirea timpului de utilizare a pensulelor.

„Pentru a crea săpunul natural, fabricat manual, din”Cheia Brush Care Kit”, am prelucrat o reţetă străveche pe care o foloseau pictorii bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe din Bucovina, care conţine ingrediente precum boraxul, bicarbonatul și uleiul de ricin”, a dezvăluit Laslo. Trusa mai conţine un balsam solid cu rol de tratament antistatic (format solid unic pe plan mondial) și un covoraș siliconic pe care se freacă pensulele în actul de curățare-tratare, adunate toate într-un format extrem de original, practic și funcțional. Funcția de curățare și tratare este completată cu cea de atragere a pigmentului și de cea de hrănire a firelor de păr naturale în vederea prelungirii vieții pensulelor de cel puţin cinci ori, permiţând, de asemenea, utilizarea pe mai multe culori. Datorită rețetelor fără steril, consumurile de mentenanță sunt de sub 1 gram pe 10 pensule, indiferent de dimensiunile acestora. Astfel, raportat la valoarea unui machiaj de calitate, costul este de circa cinci bani pentru zece pensule curăţate. Aceasta face din”Cheia Brush Care Kit”un accesoriu necesar pentru toţi profesioniştii din make-up, prin plusul de valoare adus colecţiei de pensule, care induce respect spre client prin garanţia utilizării unei pensule curate şi dedicate.

„Dorinţa noastră este de a face din”Cheia Brush Care Kit”un produs de referinţă”, a declarat Laslo. De aceea, el au solicitat la Oficiul Pentru Proprietate Intelectuală al UE înregistrarea denumirii”Brush Care Kit”ca marcă comunitară. Între timp, a fost lansată o campanie internaţională, sub sloganul ”Keep it simple, keep it natural, keep your brushes clean & soft!”, care va permite creşterea exportului produselor”Cheia”.​