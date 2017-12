O româncă admite că primea bani la petrecerile lui Berlusconi, dar nu pentru sex

Românca Ioana Vişan a declarat, în cadrul unui proces desfăşurat în Italia, că a petrecut multe nopţi în casa lui Silvio Berlusconi, recunoscând că primea bani, dar explicând că nu a întreţinut relaţii sexuale cu politicianul italian şi regretând că el nu o mai caută, potrivit BlitzQuotidiano.it. "Am petrecut multe nopţi la Palatul Grazioli (reşedinţa din Roma a lui Berlusconi - n.red.) la finalul petrecerilor organizate, dar nu au avut niciodată relaţii sexuale cu Silvio Berlusconi. Am primit bani pentru participarea la petreceri, ni se dădeau în plicuri", a declarat Ioana Vişan, fotomodel român în vârstă de 27 de ani, la procesul intentat la Bari unor apropiaţi ai lui Berlusconi - Gianpaolo Tarantini, Sabina Beganovic şi alte cinci persoane - acuzaţi de proxenetism prin exploatarea a 26 de tinere în perioada 2008-2009. Ioana Vişan a admis că, pentru participarea la petreceri, primea plicuri cu sume cuprinse între 2.000 şi 5.000 de euro. "Am fost la multe petreceri şi se crease o atmosferă de prietenie. Nu am întreţinut relaţii sexuale", a spus Vişan, martoră la proces. "Nu înţeleg de ce, eu am spus mereu adevărul, dar Silvio Berlusconi nu m-a mai sunat de peste un an. Sunt dezamăgită. Nu înţeleg de ce, am avut o relaţie de prietenie", a adăugat românca. În urmă cu doi ani, Ioana Vişan afirma că avusese o relaţie "bazată pe sentimente" cu Silvio Berlusconi. Vişan făcuse declaraţiile la procesul în care Silvio Berlusconi era acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu adolescenta de origine marocană Karima El Mahroug, numită de presă "Ruby". Întrebată atunci despre relaţia cu Berlusconi şi despre petrecerile din vilele acestuia, Ioana Vişan răspundea: "Relaţiile mele sexuale ţin de intimitatea mea". La insistenţele procurorilor, românca descria astfel relaţia cu Silvio Berlusconi: "Avem o relaţie bazată pe sentimente de circa patru ani".