„Oamenii mor în chinuri cumplite“, Avocatul Poporului ține dezbateri inutile!

Dezbaterea pe probleme de sănătate de la Palatul Parlamentului, care a avut loc săptămâna trecută, a declanșat indignări fără margini în rândul unor asociații ale pacienților. Astfel, reprezentanții a 5 asociații ale pacienților din România anunță că nu se vor alătura demersului Avocatului Poporului (AP) de a elabora un raport special pe Sănătate, aceștia părăsind dezbaterea de la Palatul Parlamentului, susţinând că acțiunea este una organizată superficial, că Victor Ciorbea nu atinge problemele reale din sistem. Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR), Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR), Asociaţia Națională a Surzilor din România (ANSR), Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) și Alianţa Pacienţilor Cronici din România (APCR) sunt asociaţiile de pacienţi care nu sunt de acord cu modalitatea de lucru a AP. ”Am luat greu decizia să particip la această dezbatere, deși din experiență știu că sunt doar alte vorbe, nimic nu se schimbă. Am fost însoțită de mai mulți experți ai organizațiilor membre în CNDR, astfel că îmi revenea sarcina să pun din nou în atenție grava problemă cu care se confruntă pacienții cu distrofie musculară. De 5 ani, nu avem în România un spital de profil, oamenii mor în chinuri cumplite. Acesta este un motiv pentru care nu am voie să epuizez nicio șansă. De când am ieșit din sală îmi răsună continuu în urechi vorbele lui Ciorbea, în momentul în care Rozalina Lăpădatu a explicat de ce părăsim sala: „Doamnă, dar v-am chemat să ne transmiteți în scris problemele, nu să le spuneți aici!“. Mă simt umilită și desconsiderată”, a declarat Daniela Tontsch, președinte CNDR. Reprezentanții pacienților spun că s-au simțit discriminați, atenția fiind acordată doar pentru reprezentanți ai instituțiilor de stat. „Ceilalți am fost prezentați la categoria „alți participanți“. Au luat cuvântul, pe rând, aceleași persoane, în ciuda faptului că AP tocmai spusese că pacientul este în centrul atenției. Care pacient? Când urmează să fim ascultați? Când sala devine goală? Cine ne ascultă? AP? Al cui avocat este? Când vom fi tratați și ascultați ca parteneri egali?“, a declarat Georgeta Crișu, președinte ANCAAR. Asociațiile pacienților spun că participarea unui număr mare de parlamentari, specialiști, sindicate, ONG-uri a făcut ca dezbaterea să se transforme în informări deja cunoscute și repuse pe tapet de vorbitori.

RAPORT AL AP

AP va face un raport privind sistemul de sănătate românesc, care va fi prezentat celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, preşedintelui, celorlalte autorităţi, tuturor asociaţiilor şi ONG-urilor, a anunţat Victor Ciorbea. ”Dorim să avem în vedere un spectru mult mai larg de probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate public şi privat. Subliniez că doresc să avem o colaborare cât mai deschisă şi cu autorităţile, şi cu organizaţiile profesionale, şi cu liderii confederaţiilor sindicale, şi cu asociaţiile pacienţilor, şi cu mediul universitar şi academic, în această încercare de a prezenta cât mai realist care este starea reală a sistemului nostru de sănătate şi de a face o trimitere pentru a identifica posibile soluţii care să se regăsească în raportul special pe care îl vom prezenta celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, preşedintelui, celorlalte autorităţi, tututor asociaţiilor şi ONG-urilor prezente şi apoi să încercăm împreună să îl diseminăm şi să îl susţinem în aşa fel încât autorităţile să ţină seama de radiografia noastră şi de propunerile pe care le facem”, a spus Ciorbea, în cadrul dezbaterii organizate la Palatul Parlamentului.