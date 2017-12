Obama e... optimist: „SI va continua să fie o amenințare pentru SUA“

În plină campanie prezidențială în SUA, candidatul republican Donald Trump a declarat despre rivala sa democrată Hillary Clinton că este ”fondatoarea rețelei teroriste Stat Islamic”, scandalizând din nou o parte dintre americani. Acum, însuși președintele democrat al SUA pare că știe mai multe despre SI decât ar fi... cuviincios. El sperie americanii cu viziunile lui deloc optimiste în privința aceleiași grupări teroriste. Obama a declarat că SI va rămâne o amenințare pentru SUA, chiar dacă va fi eliminată din Siria și Irak. Totuși, liderul de la Casa Albă a ținut să recomande tuturor să evite reacțiile exagerate în privința terorismului, care se pare că se manifestă deplin în Europa, după atentatele care au însângerat bătrânul continent. ”Rețeaua teroristă Stat Islamic continuă să aibă capacitatea de a inspira așa-numiții lupi singuratici să comită atentate, acestea fiind mult mai greu de detectat și prevenit“, a declarat președintele SUA în cadrul unei conferințe de presă după o întâlnire cu oficialii americani care se ocupă de securitatea națională. „Ceea ce teroriștii SI au descoperit este că, dacă reușesc să convingă câteva persoane sau chiar una singură să comită un atentat la metrou ori la o paradă sau la un alt eveniment public, ucigând zeci de oameni și nu mii de oameni, tot vor reuși să creeze teamă și îngrijorare, fapt ce îi face și mai cunoscuți. Deși campania împotriva SI în Irak, Siria și Libia a înregistrat progrese semnificative, gruparea se adaptează, revine la comiterea de atacuri care au o mare vizibilitate și se folosește de internet pentru a recruta, antrena și încuraja atacuri de tip lup singuratic. Jihadiștii au văzut gradul de atenție pe care îl pot obține cu atacuri la scară mai mică, folosind pistoale sau puști de asalt. Așadar, posibilitatea ca un atacator izolat sau o celulă teroristă restrânsă să efectueze un atentat în urma căruia să moară oameni este reală”, a declarat Obama.

Președintele SUA a avertizat asupra reacțiilor exagerate în ceea ce privește pericolul terorist, afirmând că, ”atunci când societățile se tem, pot reacționa în moduri care conduc la subminarea structurii societății”. Obama a mai adăugat că, cel mai probabil, terorismul nu va fi eliminat în timpul administrației sale și nici al succesorilor săi, însă SUA vor trebui să găsească metode mai bune pentru a destructura rețelele teroriste și intercepta mesajele trimise pe internet care ar putea conduce la radicalizarea unor persoane.

OBSESIE PENTRU FRANȚA?!

SI a difuzat o nouă înregistrare video în care ameninţă Franţa cu atentate. Filmuleţul a fost realizat la Kirkuk, în Irak, şi a fost publicat la câteva zile după uciderea preotului unei biserici catolice din nordul Franţei, într-un atac revendicat de SI. Un sondaj recent arată că peste 60% dintre francezi consideră că starea de urgenţă instaurată în ţară nu este eficientă în combaterea ameninţării teroriste. De altfel, Franța era în stare de urgență și pe 14 iulie, când un atentator a făcut prăpăd la Nisa, chiar de Ziua Națională. Bilanțul acestui atac urcând la 85 de morți, la trei săptămâni de la comiterea lui. Pare tot mai evident că, în ciuda promisiunilor, autoritățile franceze nu au soluții reale de combatere a terorismului.

ISTERIA SI

O britanică a fost interogată de polițiști pentru că citea o carte despre arta siriană, în avion, informează ”The Independent”, citat de B1tv. Faizah Shaheen se întorcea din luna de miere petrecută în Turcia, când a fost oprită de polițiștii britanici pentru interogatoriu, după ce fusese reclamată de cineva că citea ”Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline”, o colecție de eseuri și povestiri scurte, poeme, benzi desenate și fotografii ale autorilor și artiștilor sirieni. Faizah a fost întrebată cu ce se ocupă, replicând că lucrează cu pacienții cu afecțiuni psihice. ”În mod ironic, o parte din munca mea e să previn radicalizarea. Am spus asta poliției. Sunt una dintre persoanele care încearcă să lupte cu radicalizarea și să desființeze stereotipurile. Mă întreb dacă mai pățeam asta dacă nu eram musulmană”, a mai afirmat ea.