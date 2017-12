Constanța are un nou prefect. Este vorba de Ioan Albu, cel care a fost până în prezent directorul Direcţiei de Agricultură. Dincolo de chestiunile protocolare, specifice evenimentului, un aspect neplăcut al învestirii de luni a fost absența de la ceremonie a fostului prefect Adrian Nicolaescu. Deși era obligat moral să vină să predea mandatul noului prefect, Nicolaescu a dat bir cu fugiții, ceea ce arată că degeaba are statut de înalt funcționar public. Acum Nicolaescu se pregătește să redevină inspector guvernamental. Oare merită această funcție?

E oficial! Constanța are un nou prefect. Este vorba de Ioan Albu, cel care a fost până în prezent directorul Direcţiei de Agricultură. El a depus jurământul în fața secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Mihai-Dan Chiriță, și a mai multor șefi de deconcentrate din județ. În discursul său, noul reprezentant al Guvernului în teritoriu a afirmat că are experiență în administrația publică locală, fiind, printre altele, și consilier județean. „Acum este o perioadă mai grea, sunt multe comisii pe care trebuie să le facem. Este sezonul turistic în desfășurare și sezonul agricol, iar multe culturi s-au suprapus. Vreau o echipă bună, pe care o voi evalua profesional. De asemenea, vreau să identificăm problemele din județ, în special cele de fond funciar. Trebuie să avem discuții cu toate părțile implicate, inclusiv cu primarii, să punem la dispoziție acele rezerve de terenuri ca proprietarii de terenuri să își ia înapoi arende. De asemenea, doresc să am activitate și în afara orașului, iar împreună cu președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Horia Țuțuianu, să identificăm tot felul de probleme“, a afirmat Albu. Noul prefect a vorbit inclusiv de trecutul său liberal, el fiind în urmă cu câțiva ani membru al PNL. „Am fost câțiva ani, în jur de vreo patru, membru PNL, dar am plecat din acest partid în urmă cu doi ani și m-am înscris în PSD. Pentru că sunt prefect, mi-am dat demisia și din PSD“, a subliniat noul prefect.

ADRIAN NICOLAESCU A PLECAT PE UȘA DIN DOS

Un aspect neplăcut al învestirii de luni a fost absența de la ceremonie a fostului prefect Adrian Nicolaescu. „L-am rugat pe domnul Nicolaescu, dimineață, să vină. Este o chestiune protocolară”, a spus Ioan Albu. Din păcate, fostul prefect a dat dovadă că degeaba are statut de înalt funcționar public, absentând de la ceremonia de predare a mandatului. Gestul său a fost aspru criticat de președintele CJC, Horia Țuțuianu, care a spus că politicos era ca Nicolaescu să fie prezent la eveniment. „Absența lui Nicolaescu reprezintă un gest urât”, a punctat Țuțuianu. La rândul său, Mihai-Dan Chirică, secretar de stat în Guvernul României, la Ministerul Afacerilor Interne, a spus că gestul lui Nicolaescu nu e normal. Pe de altă parte, vicepreședintele CJC Claudiu Palaz, cel care l-a tachinat constant pe fostul prefect, nu a pierdut ocazia de a-i înmâna lui Nicolaescu o diplomă pentru „cel mai ostenit prefect”. Palaz a promis că i-o va trimite lui Nicolaescu la Guvern, unde acesta va fi inspector guvernamental. Amintim că Adrian Nicolaescu a fost contestat vehement de-a lungul timpului de mai multe persoane, pentru că „nu știe să gestioneze situațiile de urgență“.