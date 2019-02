Olguţa Vasilescu îi face plângere penală pentru abuz în serviciu lui Klaus Iohannis

Lia Olguţa Vasilescu anunţă că a început redactarea unei plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele lui Klaus Iohannis, precizând că şeful statului nu are niciun motiv de legalitate pentru respingere, ci doar "ura personală". Fostul ministru al Muncii transmite, pe Facebook, că a luat act de noua scrisoare redactată de preşedintele Klaus Johannis şi face mai multe precizări. „Este evident că nu există niciun motiv de legalitate pentru respingerea mea la funcţia de ministru al Dezvoltării, aşa cum a statuat CCR. Sunt cetăţean român, cu domiciliul in România, nu sunt condamnată penal, nu am colaborat cu Securitatea (nici nouă, nici veche), nu am nicio incompatibilitate. Acest lucru îl recunoaşte şi Klaus Johannis şi, deci, singura modalitate legală admisă de Constituţie ca să fie motiv de respingere, i-a căzut de la primul paragraf. 2. Scrie despre faptul că nu am experienţa administrativă, omiţând, în text, un amănunt semnificativ din CV-ul meu, transmis şi la dosar, că am fost primar al unuia dintre cele mai mari oraşe din România şi, judecând după scorul electoral obţinut pentru al doilea mandat, cetăţenii au apreciat performanţa mea. 3. In plus faţă de preşedintele României care a fost doar profesor şi primar, am trei mandate de parlamentar şi al patrulea în curs (în două îndeplinind funcţii de preşedinte de comisii parlamentare), am fost primar 5 ani şi doi ani am deţinut funcţia de ministru. Aşadar, experienţa mea e chiar ceva mai consistentă decât a lui Klaus Johannis până a ajunge preşedinte”, arată Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook.