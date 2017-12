On Clinic Advanced Medical Institute devine Medical On Group

On Clinic Advanced Medical Institute, considerat cea mai mare rețea internațională de clinici, care operează în peste 120 de filiale în întreaga lume, devine, începând cu această lună, Medical On Group. Prezent la Constanța de 12 ani, Medical On Group își propune să devină lider al serviciilor medicale. „După 18 ani de experiență în România, suntem pregătiţi să facem un nou pas în evoluţia companiei prin adoptarea noului brand Medical On Group Constanța - Tulcea. Această schimbare de brand va sprijini noua poziţionare, prin dezvoltarea unor servicii medicale practicate cu mare profesionalism împreună cu medicii care lucrează în clinica noastră încă de la deschiderea sa în Constanța”, a declarat directorul executiv al Medical On Group Constanța - Tulcea, Aura Manole. Medical On Group este prezent în România în patru sectoare medicale - disfuncții sexuale masculine, dermatologie, afecțiuni varicoase și afecțiuni ano-rectale. Medical On Group deţine clinicile medicale Proctoline, Clinica ON, Psoremiss, Varicoline si Onlinestetic. Medical On Group are o experiență de 28 de ani în lume, de 18 ani în România și filiale răspândite pe toate continentele, de la Londra la Mexic și de la Sidney la St. Petersburg. La Constanța, Clinica Medical On Group se află pe b-dul Tomis nr. 142 A, la etajul 2.