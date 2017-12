ONU trimite observatori la Alep

Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a decis luni, în unanimitate, trimiterea de observatori în oraşul sirian Alep, eliberat recent de armata siriană de sub controlul insurgenţilor. Aproximativ 20.000 de persoane - insurgenţi şi civili - au putut fi evacuate din Alep, în ultimele săptămâni. Oraşul Alep, situat în nord-vestul Siriei, era din iulie 2012 scena confruntărilor între armata siriană, insurgenţi şi terorişti. Partea de vest a oraşului era sub controlul serviciilor de securitate siriene, în timp ce estul era ocupat în principal de forţele opoziţiei. Unele cartiere estice erau sub controlul unor grupuri afiliate reţelelor teroriste Stat Islamic şi Al-Qaida.

Siria se confruntă, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent şi cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forţele opoziţiei şi grupuri teroriste, inclusiv organizaţia sunnită Stat Islamic. Conform celui mai recent bilanţ estimat de ONU, 270.000 de oameni au murit în acest război. Bilanţul anunţat marţi de organizaţia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) este de 312.000 de morţi.