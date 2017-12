Optimism moderat la HC Dobrogea Sud înaintea dublei cu norvegienii

Sâmbătă și duminică, de la ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanța va cunoaște din nou atmosfera europeană în confruntările de handbal masculin. În turul al doilea preliminar din Cupa EHF, echipa Handbal Club Dobrogea Sud Constanța va înfrunta formația norvegiană BSK Handball Elite, iar avantajul terenului propriu poate constitui un avantaj important pentru jucătorii antrenați de Marko Isakovic. Biletul de intrare la fiecare meci costă 20 de lei. Cu toate că au acceptat ca ambele partidele să se desfășoare la Constanța, norvegienii sunt deciși să lupte pentru calificare, astfel că se anunță două întâlniri spectaculoase, la finalul cărora HCDS speră să sărbătorească o calificare în turul al treilea preliminar al competiției. În tabăra constănțeană există o absență, George Buricea mai având de ispășit o etapă de suspendare în cupele europene, dar va putea juca Predrag Vujadinovic, deoarece în competițiile europene nu este limitat numărul de „stranieri”.

„Un meci foarte important pentru clubul nostru. Nu vor fi meciuri ușoare. Așteptăm și suportul galeriei. Vom întâlni o echipă reprezentând școala scandinavă și trebuie să câștigăm la general și să mergem în turul al treilea”, a declarat antrenorul formației constănțene, Marko Isakovic.

„Încă de când am înființat clubul ne-am dorit să promovăm în prima ligă și să jucăm în cupele europene. Ne bucurăm că jucăm ambele meciuri acasă. Este un plus pentru pentru noi, dar trebuie să ne concentrăm și suntem conștienți că va fi dificil. Faptul că au venit să joace ambele partide aici nu înseamnă că au venit să se predea. Am mai jucat cu echipe nordice. Sunt periculoși, imprevizibili, dar vrem să câștigăm ambele meciuri și să ne calificăm. Avem o experiență mai bogată, dar cred că mai mult își va spune cuvântul concentrarea la ora meciurilor”, a spus Laurențiu Toma, căpitanul echipei constănțene.

„Este debutul în cupele europene și mă bucur nespus de mult că readucem la Constanța handbalul european de calitate. Nu cred că suntem favoriți și consider că șansele de calificare sunt egale, dar faptul că jucăm acasă ambele meciuri ne obligă să ne calificăm. Suntem profesioniști și vom aborda ambele meciuri la victorie. O echipă nordică, jucători tineri, atletici, un handbal curat, nordic, caracteristic”, a declarat și Ionuț Rudi Stănescu, președintele HCDS.

Întâlnirile dintre HC Dobrogea Sud și BSK Handball Elite vor putea fi urmărite și în transmisiune directă, online, pe Dotto Sport, care are acordul Federației Europene de Handbal pentru a transmite dubla dintre echipa de la țărmul mării și cea nordică.

