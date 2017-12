Optimism printre tricolori înainte de jocul cu Israel

Componenții echipei României de Cupa Davis au început pregătirile pentru meciul cu Israel, din primul tur al Grupei I din Zona Euro-Africană, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 6-8 martie, în Sala „Transilvania” din Sibiu. Pentru acest duel, căpitanul nejucător al tricolorilor, fostul mare tenisman constănțean Andrei Pavel, i-a convocat pe Adrian Ungur (159 ATP, la simplu), Marius Copil (168 ATP, la simplu), constănțeanul Horia Tecău (9 ATP, la dublu) şi Florin Mergea (17 ATP, la dublu). Punctul forte al echipei României îl reprezintă dublul format din Tecău și Mergea, cei doi având un început excelent de sezon în circuitul ATP de dublu. „Avem atât de multe meciuri împreună jucate încât de fiecare dată când vin la Cupa Davis mi se pare că acomodarea se face foarte repede și natural. Abia aștept să începem. Suntem în februarie, dar simt că am jucat foarte multe meciuri în acest an amândoi. Este un lucru important pentru acest meci este că suntem în formă. Avem un început de an bun și sper să continuăm acest lucru, mai ales în acest weekend, pentru că acest punct este foarte important pentru o întâlnire de Cupa Davis”, a spus Tecău.

În schimb, Andrei Pavel i-a invitat să-i susțină pe tricolori pe Simona Halep și pe președintele țării, Klaus Iohannis: „Invitația este pentru toată lumea. Ne-ar face o onoare să o vedem și pe Simona. Este o onoare incredibilă să vină președintele Iohannis la partidă, mai ales la Sibiu, un oraș de unde a plecat, unde a fost primar. Ne bucurăm că suntem înapoi la Sibiu, mulțumim orașului că ajută să avem un nou meci de Cupa Davis aici”.

Tricolorii au fost încurajați și de cel mai bine clasat tenismen român, Victor Hănescu, retras din echipa de Cupa Davis, după ce a evoluat peste 13 ani. „Sunt alături de băieţi pentru meciul cu Israel. Trebuie să învingă și le ţin pumnii. Le doresc succes şi sunt sigur că vor face o figură frumoasă”, a declarat Hănescu, aflat la Miami.