„Ovidius in Love“, „comunicat“ ca la căminul cultural. Mergeţi totuşi la teatru!

Am primit un comunicat de presă, dacă i se poate spune aşa, de la Teatrul de Stat Constanţa. Presupunem că scopul era să anunţe reprezentaţiile cu „Ovidius in Love” şi modalitatea în care se intră la spectacole, precum şi evenimentele adiacente. În loc de un comunicat de presă (a propos, informările de la instituţiile publice se trimit într-un document!), am găsit un textuleţ penibil, cu pretenţii de... nu ştim exact ce, scris de cineva care nu deţine în mod clar terminologia de scenă şi care se exprimă, ca să fim delicaţi, copilăreşte. Trecem peste acest aspect, deşi suntem convinşi că domnişoara Anaid Tavitian, o somitate în materie de secretariat artistic, a avut tot interesul să înveţe un ucenic sau o ucenică, să-l formeze şi după aceea să-i dea drumul pe calea sinuoasă şi sensibilă a comunicării teatralo-spectaculare. Poate că nu a fost lăsată sau poate că s-a considerat a fi desuet un secretar literar adevărat care să ştie cum să-şi facă meseria... Poate că la teatrul din Constanţa merge şi cu mercenari sau cu oricine care se pricepe să facă orice, că de, e specificul oraşului...

Oricum ar fi, potrivit textuleţului, „spectacolul „Ovidius in Love”, care poate fi văzut în aceste zile la Teatrul de Stat Constanţa, este considerat evenimentul cultural al anului în Constanţa (repetiţia aparţine creatorului de text - n.r.). Viziunea artistică a regizorului Alexander Hausvater, interpretarea actorilor constănţeni, muzica, scenografia, costumele şi machiajul fac din această montare unul dintre cele mai spectaculoase evenimente artistice din ultimii ani nu numai din Constanţa, ci chiar din România”. Nu ştim cu exactitate ce înseamnă „este considerat”. Cine îl consideră a fi „evenimentul cultural al anului”? Care academician a emis această sintagmă în spaţiul public sau care somitate teatrală? Nu că ar mai conta, dar „viziunea artistică a regizorului, interpretarea actorilor, muzica, scenografia, costumele şi machiajul” sunt elementele de bază ale oricărui spectacol, oriunde am fi pe planetă! Aţi uitat textul, scenariul, dar nu ne mai luăm de la asta.

Aşadar, dragi cititori, trecând peste penibilul prezentării unor civili, de bună seamă, sunteţi îndemnaţi să mergeţi la teatru. Vă spunem noi ce şi cum, succint, aşa cum ar trebui să fie un comunicat de presă: joi, 7 decembrie, şi vineri, 8 decembrie, de la ora 11.00, prezentaţi-vă la casieria Teatrului de Stat Constanţa, de pe bulevardul Ferdinand, pentru a vă procura tichete cu locuri, căci intrarea este liberă. Spectacolele sunt seara, la o oră neprecizată în comunicat, dar vă spunem tot noi: 19.00!