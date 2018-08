Părinți, există viață și după începerea anului școlar! Una costisitoare...

Clopoțelul va suna pe 10 septembrie anul acesta, și nu pe 15, așa cum se întâmpla de obicei. Evident că părinții au intrat pe modulul „goana după rechizite“ mult mai devreme. Aceasta nu ar fi o problemă căci marketurile se întrec în oferte la rechizite și obiecte de îmbrăcăminte pentru școală. Rafturile magazinelor care au speculat evenimentul arată deja ca și când ar fi trecut uraganul pe acolo. Ofertele curg, iar stocurile se epuizează rapid. Creioane, caiete de toate mărimile și culorile, ghiozdane de toate formele, la prețuri atrăgătoare sar în coșurile de cumpărături ale părinților din toată țara.

Echipaţi cu liste, multă răbdare şi neapărat însoţiţi de copii, părinţii cutreieră magazinele în căutarea celui mai bun preţ. După ce epuizează rafturile cu rechizite, trec la obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte. Bugetele se duc rapid către zero, dacă tendințele merg spre lucruri de calitate. Și pentru că de cele mai multe ori, pretenţiile celor mici nu se potrivesc cu alegerile părinţilor, nicio familie nu iese cu buzunarele pline din afacerea „noul an școlar“. Sub 100 de lei perechea de pantofi sau adidași nu găsești, iar pentru că uniformele clasice nu mai sunt la modă, nici cu îmbrăcatul nu mai ieși ieftin.

Părinţii spun, însă, că adevărata cheltuială începe după 10 septembrie, când trebuie să cumpere caiete speciale (deși nu mai sunt oficial acceptate de Ministerul Educației), culegeri, xeroxuri și alte materiale de sprijin pentru desfășurarea actului educațional. Trebuie puși deoparte și bani pentru fondurile, la negru, clasei și școlii (căci nici ele nu mai sunt oficial acceptate de autoritățile școlare, de ceva ani).

Aceiași Mărie, cu altă pălărie

Anul școlar 2018-2019 aduce, ca de fiecare dată, câteva modificări pe ici, pe colo, prin părțile esențiale. În primul rând, s-a modificat structura anului școlar. Anul şcolar 2018-2019 începe luni, 10 septembrie, şi va avea 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). Semestrul I durează până pe 1 februarie 2019, iar semestrul al II-lea se va desfășura în perioada 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019. Potrivit ordinului ministrului Educaţiei, vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă - 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019; vacanţă intersemestrială - 2 - 10 februarie 2019; vacanţa de primăvară - 20 aprilie - 5 mai 2019; vacanţa de vară -15 iunie - 15 septembrie 2019. Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

O altă schimbare este dată, ca în fiecare început de an școlar, de ceva ani încoace, de scandalul manualelor. Iar anul acesta stă sub lumina scandalului transformării Editurii Didactice în unic dirijor al editării manualelor școlare. De aceea este posibil ca manualele școlare să nu ajungă pe toate băncile și la toți copiii, și nu garantează nimeni că nu se vor strecura greșeli flagrante în acestea. De aceea, Ministerul Educaţiei promite sancţiuni dure pentru cei care au girat, de exemplu, greşelile din manualul de Geografie de clasa a VI-a. Mai mult, unul dintre autori acuză direct Editura Didactică şi spune că acolo au apărut erorile. Lista manualelor cu greșeli rămâne însă deschisă.

Așa că noul an școlar amenință să fie unul palpitant și nu tocmai în favoarea elevilor și părinților. Dragi părinți, există viață și după începerea anului școlar! Și încă una costisitoare...