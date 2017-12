Părinţii cer ore mai puţine la şcoală în învăţămîntul preuniversitar

Reprezentanţii părinţilor elevilor din învăţămîntul preuniversitar propun reducerea numărului de ore, astfel încît, de la 28 de ore pe săptămînă să se ajungă la maximum 25, precum şi restructurarea curiculei şi a programei şcolare, care sînt foarte încărcate. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, le-a promis părinţilor, ieri, că se va ţine cont de aceste propuneri. Mihaela Constantinescu, reprezentanta Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, a spus că un copil are cinci - şase ore pe zi la şcoală, plus alte trei patru ore pentru studiu, la care se adaugă aproximativ două ore de meditaţie, ceea ce înseamnă că un copil munceşte peste zece ore pe zi, ceea ce “nu este normal”. “Actualul sistem generează o industrie a meditaţiei. Programa este foarte stufoasă şi nu este bine asimilată la ore, de aceea este nevoie de pregătire extraşcolară, care la noi este sub formă de meditaţie”, a precizat Constantinescu. Federaţia Părinţilor are rol consultativ în dezbaterera acestor proiecte vizînd educaţia. Amintim că ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, s-a întîlnit, ieri, cu reprezentanţii sindicatelor, ai părinţilor şi ai elevilor, pentru a analiza împreună ultima variantă a proiectului de Cod al Educaţiei. Ecaterina Andronescu a declarat, sîmbătă, că a stabilit cu sindicatele, reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor schimbările din învăţămînt ce vor fi cuprinse în Codul educaţiei.