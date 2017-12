Participare românească la Festivalul internațional de film goEast, de la Wiesbaden

A șaptesprezecea ediție a Festivalului internațional de film "goEast", de la Wiesbaden va avea loc în perioada 26 aprilie - 2 mai. Festivalul de la Wiesbaden, organizat începând cu anul 2001 de către Institutul German de Film (DIF), reprezintă, prin varietatea secţiunilor filmice şi a forumurilor, o platformă care facilitează dialogul cinematografic dintre Est şi Vest. Timp de șapte zile au loc, în prezenţa regizorilor, producătorilor şi jurnaliştilor de specialitate, numeroase premiere şi proiecţii de filme. "goEast" facilitează astfel drumul producţiilor est-europene spre cinematografele germane.

La ediția din acest an, cinematografia românească va fi reprezentată de: "Fixeur" (regia Adrian Sitaru), "Oppose Othering: Looking at others" (regia Andei Puşcaş și Dennis Stormer), Ion Gnatiuc ("Face to Face", proiect în dezvoltare împreună cu Artiom Zavadovschi).